قبل أن تتعطل في الزحام.. تعرف على أعراض تلف ماستر الدبرياج

القاهرة - (مصراوي):

يعد ماستر الدبرياج أو "أسطوانة الدبرياج الرئيسية" وهو جهاز هيدروليكي صغير، أحد المكونات الحيوية بنظام نقل الحركة اليدوي في السيارات.

ورغم حجمه الصغير وموقعه غير المرئي للمستخدم العادي، إلا أن تلفه قد يؤدي إلى تعطيل كامل لمنظومة القيادة، وتحديدًا أثناء تغيير السرعات أو تشغيل السيارة.

ويعمل ماستر الدبرياج على نقل ضغط السائق إلى الأسطوانة الفرعية باستخدام سائل خاص، مما يتيح فصل المحرك عن ناقل الحركة مؤقتًا لتسهيل التنقل بين السرعات.

ومع صغر حجمه إلا أن أي عطل أو تلف يحدث به قد يتسبب في توقف السيارة بالكامل عن العمل، ما يعرض السائق إلى مخاطر حقيقية وبخاصة إذا كان يقود على طريق سريع.

في التقرير الآتي تسليط للضوء على أبرز أعراض تلف "ماستر الدبرياج" وكيفية إصلاحه ونصائح للوقاية:

أبرز أعراض التلف

يرى خبراء صيانة السيارات أن تجاهل بعض المؤشرات المبكرة قد يؤدي إلى تلف ماستر الدبرياج بشكل كامل. ومن أبرز تلك الأعراض:

-صعوبة أو ثقل في الضغط على دواسة الدبرياج.

-هبوط الدواسة إلى الأسفل دون مقاومة.

-صعوبة في تعشيق السرعات، خاصة السرعة الأولى والرجوع للخلف.

-تسرب زيت أسفل السيارة أو أسفل دواسة القيادة.

-صوت "صرير" أو "تكتكة" عند استخدام الدواسة.

-إحساس إسفنجي أو اهتزازات في الدواسة عند الضغط.

كيفية صيانة وإصلاح ماستر الدبرياج

في حال ظهور الأعراض السابقة، ينصح المتخصصون بفحص الاسطوانة الرئيسية فورًا لدى فني مختص. وتتضمن عملية الإصلاح الخطوات التالية:

-فحص النظام للتأكد من وجود تسريب أو تآكل.

-استبدال الأسطوانة المتضررة في حال وجود تلف واضح أو تهريب للزيت.

-إعادة ملء النظام بسائل الدبرياج المناسب (عادةً نفس زيت الفرامل من نوع DOT3 أو DOT4).

-تنفيس الهواء من النظام لضمان استجابة مثالية للدواسة.

ولا يتطلب استبدال "ماستر الدبرياج" بحسبب متخصصين وقتًا طويلاً، لكنه يتطلب دقة عالية، لأن أي خطأ في التنفيس أو تركيب الخراطيم قد يؤدي إلى مشاكل في القيادة لاحقًا.

نصائح للوقاية

-فحص مستوى زيت الدبرياج بانتظام.

-تجنب القيادة بدواسة دبرياج مضغوطة لفترات طويلة.

-عدم إهمال أي تغير في استجابة الدواسة.

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