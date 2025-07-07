في يوليو.. تعرف على أسعار ومواصفات كيا كارنفال 8 راكب الجديدة بمصر

القاهرة - (مصراوي):

تقدم شركة "EIT" المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات، الوكيل الحصري لعلامة "كيا" KIA التجارية في مصر، السيارة كارنفال الهجينة موديل 2025 خلال شهر يوليو الجاري بفئة واحدة من التجهيزات.

وبحسب آخر قائمة أسعار معلنة من الوكيل المحلي للعلامة الكورية الجنوبية، تقدم كيا كارنفال التي تتسع مقصورتها إلى ثمانية ركاب بسعر رسمية 3.799.900 جنيه.

تعتمد كيا كارنفال هايبرد الجديدة على محرك بنزين تيربو سعة 1600CC متصل بمحرك كهربائي، يولدان معًا قوة 240 حصان وعزم دوران 350 نيوتن متر، وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات مرتبط بالمحرك الكهربائي.

تستطيع السيارة إستنادًا إلى طاقة محركيها (البنزين - الكهرباء) أن تقطع أكثر من 1.000 كيلومتر بخزان وقود واحد.

تأتي كيا كارنفال بخامات داخلية راقية مثل جلد النابا الفاخر، والإضاءة الأمامية الجديدة بتقنية LED Matrix والخطوط الديناميكية على غطاء المحرك والجوانب تضيف مزيداً من الشياكة والهيبة للسيارتين.

تأتي السيارة الجديدة بشاشات رقمية مزدوجة 12 بوصة (لوحة عدادات رقمية وشاشة نظام معلومات وترفيه)، وشاشة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي (Head-Up Display) لزيادة تركيز السائق على الطريق، وكاميرات رؤية محيطية 360 درجة.

كما يتوفر بالسيارة مرآة داخلية رقمية (Digital Central Mirror) مزودة بكاميرا لتحسين الرؤية الخلفية في جميع الظروف، ومصابيح LED Matrix الذكية للإضاءة المتكيفة حسب الطريق.

تمتلك كارنفال نظام صوت من BOSE يضم مكبرات صوت عالية الجودة لتجربة صوتية مختلفة داخل المقصورة، تصميم جديد بالكامل يعكس فلسفة كيا "Opposites United"، التي تجمع بين الجرأة والديناميكية.

تأتي كيا كارنفال 2025 هايبرد بعدد من وسائل الأمان المتطورة أبرزها، 6 وسائد هوائية لحماية السائق و الركاب و جانبية و ستائر بالإضافة إلى جميع أنظمة الفرامل و التحكم الالكتروني.

وتأتي السيارة الحاصلة على تقييم 5 نجوم باختبارات Euro NCAP الأوروبية، بتصميم هيكلي معزز لامتصاص الصدمات وتوفير أعلى مستويات الأمان وحماية الركاب في مختلف الظروف.

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