انطلاق الجولة الثالثة من بطولة كأس إيزى كارت مصر 2025 بالعلمين الجديدة

كتب- محمود أمين :

اختتمت الجولة الثالثة من بطولة كأس إيزى كارت مصر ٢٠٢٥ على حلبة "كرف كارتينج 111" بمدينة العلمين الجديدة، بتنظيم من "كارت رايدرز" بالتعاون مع شركة "بيريل آرت"، وتحت إشراف نادى السيارات والرحلات المصرى، الممثل الرسمي للاتحاد الدولى لرياضة السيارات والكارتينج، وبرعاية وزارة الشباب والرياضة ومحافظة مطروح، وبمشاركة متسابقين من داخل مصر وخارجها، وعدد من المهتمين برياضة المحركات.

شهدت الفعالية انطلاق بطولتين محليتين جديدتين ضمن برنامج بطولة كأس إيزى كارت مصر، الأولى كانت بطولة "سبرنت – الجولة الأولى – فئة N٣٥"، باستخدام سيارات كارتينج بمحركات بقوة ٩ حصان، والتى تُستخدم عادة فى الأغراض الترفيهية. وتُقام هذه البطولة على ثلاث جولات خلال أشهر يونيو وأغسطس وأكتوبر، مع منح المتسابقين المشاركين نقاطًا ضمن منصة التصنيف الدولية للكارتينج التابعة للاتحاد الدولى لرياضة السيارات.

شارك فى هذه الجولة ٨ متسابقين، وفاز بالمركز الأول المتسابق أدهم حمادة (رقم ٦٢٦)، وجاء عمر شريف (رقم ٦٢٤) فى المركز الثانى، بينما حل بلال صوابى (رقم ٦٢٨) فى المركز الثالث.

البطولة الثانية التى انطلقت بالتزامن مع الجولة الثالثة من البطولة الرئيسية كانت بطولة "سبرنت – الجولة الأولى – فئة روتاكس"، باستخدام سيارات كارتينج مزودة بمحركات "روتاكس" الاحترافية بقوة ٢٢ حصان. تُقام هذه البطولة أيضًا على ثلاث جولات، وتُحسب نتائجها ضمن التصنيف الدولى.

شارك فى هذه الفئة ٥ متسابقين، وتصدر السباق المتسابق ياسر فهمى (رقم ٢٠٦)، بينما جاء بلال صوابى (رقم ٢٠٣) فى المركز الثانى، وتبعه عمر شريف (رقم ٢٠٥) فى المركز الثالث.

شهدت الجولة الثالثة من بطولة "كأس إيزى كارت مصر ٢٠٢٥" مشاركة متسابقين من أوكرانيا، أحدهما فى فئة ٦٠ والآخر فى فئة ١٠٠، وذلك ضمن ثلاث فئات رئيسية شارك فيها المتسابقون:

فئة ٦٠ (مبتدئين): بمشاركة متسابقين اثنين

فئة ١٠٠ (للناشئين): بمشاركة ٧ متسابقين

فئة ١٢٥ (للكبار): بمشاركة ٦ متسابقين

نتائج السباقات النهائية

فئة ٦٠:

المركز الأول: هيرمان بيلوشيشنكو (رقم ١٧١ – أوكرانيا)

المركز الثانى: عمر شلبى (رقم ١٣٣ – مصر)

فئة ١٠٠:

المركز الأول: أندرى كروجلك (رقم ٢٥١ – أوكرانيا)

المركز الثانى: يوسف رشدى (رقم ٢٤٤ – مصر)

المركز الثالث: محمد راتب (رقم ٢٠٦ – مصر)

فئة ١٢٥:

المركز الأول: ياسين عطية (رقم ٣٧٤ – مصر)

المركز الثانى: مالك حافظ (رقم ٣٨١ – مصر)

المركز الثالث: حسن أحمد (رقم ٣٧٧ – مصر)