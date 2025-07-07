نيسان تعتزم بيع سندات قابلة للتحويل بقيمة 150 مليار ين

طوكيو (د ب أ)

تعتزم شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان موتور بيع سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 150 مليار ين (04ر1 مليار دولار) للمساعدة في تمويل جهود الرئيس التنفيذي الجديد إيفان إسبينوزا لإنعاش الشركة المتعثرة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان للشركة نشر اليوم الاثنين إن حصيلة بيع السندات ستستخدم في تمويل الاستثمار في تطوير منتجات وتقنيات جديدة مثل المحركات الكهربائية وأنظمة برمجيات السيارات

يذكر أن بلومبرج ذكرت في مايو الماضي أن الشركة التي تواجه التزامات مالية ضخمة في العام المقبل، تستهدف جمع أكثر من تريليون ين من أسواق المال، لضمان استمرار عملياتها في مسارها المحدد.

وبعد الإعلان عن خطة طرح السندات، تراجع سهم نيسان إلى أقل مستوياته منذ 3 شهور. وانخفض سعر السهم في تعاملات بورصة طوكيو اليوم بنسبة 2ر5% فبل أن يسترد جزءا من خسائره ليتراجع بنسبة 3% فقط بحلول الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت طوكيو. وفقد السهم حوالي 40% من قيمته خلال الـ 12 شهرا الماضية.

وفي مايو قال إسبينوزا إن الشركة لديها رأسمال كاف يبلغ حوالي 2ر2 تريليون ين نقدا وقروض تستمر خلال الفترة من 12 إلى 18 شهرا المقبلة.

وأعلن الرئيس التنفيذي الجديد للشركة اليابانية خطة لشطب 20 ألف وظيفة وإغلاق 7 مصانع من بين 17 مصنعا تابعة لنيسان بحلول مارس2028 بعد أن أعلنت الشركة تسجيل خسائر صافية بقيمة 671 مليار ين خلال العام المالي الماضي المنتهي في 31 مارس الماضي.