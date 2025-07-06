قبل جوتا.. مشاهير مصريين وعرب وعالميين لقوا مصرعهم في حوادث سيارات

كتب - محمود أمين:

رغم امتلاكهم لأحدث السيارات وأكثرها تطورًا من حيث الأمان، لم يسلم عدد كبير من المشاهير العرب والعالميين من الوقوع في حوادث سير كانت بعضها مأساوية تسببت في إنهاء حياتهم.

وكان آخر من فقد حياته على أسفلت الطريق، البرتغالي ديوجو جوتا (28 عامًا) لاعب ليفربول الانجليزي، الذي لقي مصرعه في أسبانيا إثر انفجار سيارة لامبورجيني هوراكان كان يقودها فانحرفت واصطدمت بحواجز الطريق واشتعلت بها النيران.

وقبل جوتا، تضم قائمة طويلة أسماء العشرات من المشاهير الذين فقدوا حياتهم بسبب حوادث الطرق القاتلة، والذي يرجع بعضها إلى السرعة الزائدة والبعض الآخر يعتقد أنه مدبر وثالث بسبب جودة الطرق.

في التقرير الآتي نستعرض أبرز حوادث السيارات التي طالت مشاهير على مدار 100 عام:

بول ووكر

في نوفمبر 2013، فقد الممثل الأمريكي بول ووكر، نجم سلسلة أفلام فاست أن فوريس، حياته في حادث سيارة بولاية كاليفورنيا. كان برفقة صديقه راجر روداس الذي كان يقود سيارة بورشه كاريرا GT بسرعة كبيرة فقد على إثرها السيطرة واصطدمت السيارة بشجرة وانفجرت.

جورج الراسي

المغني اللبناني جورج الراسي توفي في حادث سيارة مأساوي على طريق المصنع بين لبنان وسوريا عام 2022 بعد عودته من حفل غنائي.

الأميرة ديانا

توفيت الأميرة ديانا عام 1997 في حادث سير مروع داخل نفق "ألما" في باريس أثناء محاولة سائقها الفرار من مطاردة الصحفيين. الحادث أسفر عن وفاة ديانا وشريكها دودي الفايد، بينما نجا الحارس الشخصي بأعجوبة.

أسمهان

النجمة أسمهان أثناء ذهابها إلى رأس البر صباح الجمعة 14 يوليو 1944 وكانت ترافقها صديقتها ومديرة أعمالها ماري قلادة، فقد السائق السيطرة على السيارة فانحرفت وسقطت في الترعة "ترعه الساحل الموجودة حاليا في مدينة طلخا"، حيث لقت مع صديقتها حتفهما أما السائق فلم يصب بأذى وبعد الحادث اختفى.

وانتشرت شائعات في ذلك الوقت أن حادث أسمهان كان مدبرًا، وأن الفنانة الراحلة أم كلثوم كانت وراء مقتلها، إلا أن التحقيقات خلصت إلى أن الحادث كان عرضيًا.

ريبيكا جايهارت

في عام 2001، كانت الممثلة الأمريكية ريبيكا غايهارت تقود سيارتها في لوس أنجلوس عندما صدمت طفلًا يبلغ من العمر 9 سنوات، ما أدى إلى وفاته لاحقًا. اعترفت غايهارت بالذنب في القيادة غير الآمنة، وهو ما تسبب في جدل قانوني وإنساني كبير، وساهم في تغيّر مسيرتها الفنية بالكامل.

جيمس دين

اكتسب الممثل الأمريكي جيمس دين شهرته الواسعة من خلال أداؤه فى 3 أفلام فقط ( شرق عدن و متمرد بلا سبب و عملاق)، و أيضا بسبب وفاته و هو فى سن صغير.

توفى جيمس دين فى 30 سبتمبر عام 1955 ، أثناء توجهه إلى مدينة ساليناس بسيارته من طراز بورش 550 سبايدر للمشاركة فى مسابقة سيارات سريعة ، حيث اصطدمت سيارته بسيارة من طراز فورد تودر كوبيه لتطير فى الهواء و تسقط على منحدر صخرى ليتوفى جيمس بسبب كسر فى رقبته.

عمر خورشيد

الملحن المصري عمر خورشيد، الاخ غير الشقيق للنجمة شريهان، لقى مصرعه في حادث سير عام 1981 في نهاية شارع الهرم بجانب فندق مينا هاوس بعد انتهائه من عمله في أحد الفنادق الكبرى، حيث كانت بصحبته زوجته اللبنانية دينا، والممثلة مديحة كامل.

وترددت الأقاويل بأن هذا الحادث كان مدبرًا؛ لا سيما أن زوجته ومديحة كامل شهدتا أمام النيابة بأنهما وهم في طريقهم للمنزل تعرضوا لمطاردة سيارة غامضة لم تتركهم إلا بعد أن تأكد صاحبها أن عمر خورشيد اصطدم بعمود الإنارة.

لمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)