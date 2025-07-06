بي واي دي F3 تغادر السوق المصري نهائيًا خلال أيام قليلة.. التفاصيل

القاهرة - (مصراوي):

تستعد السيارة بي واي دي F3 سيدان العائلية إلى مغادرة السوق المصري خلال أيام، إذ أعلن المهندس عمرو سليمان، رئيس شركة الأمل، وكيل العلامة الصينية في تصريحات سابقة، أن إنتاج السيارة بمصانع الشركة في مصر سيتوقف بنهاية شهر يوليو 2025.

وقال سليمان لـ"مصراوي" أنه مع توقف إنتاج F3 رسميًا، سيكون هناك تفاوض مع شركة بي واي دي الأم، من أجل الحصول على ترخيص تجميع سيارة كهربائية صغيرة لتكون بديلًا مستقبليًا للسيارة F3.

وكانت بي واي دي BYD الصينية أعلنت في عام 2021 عن وقف إنتاج السيارة F3 سيدان العائلية داخل مصانعها في الصين، إلا أن إنتاجها استمر في مصانع الأمل بمصر حتى العام الجاري.

تاريخ بي واي دي F3 في مصر

تم إطلاق بي واي دي F3 في السوق المصري في بداية عام 2011، وكانت السيارة تستهدف الأسواق الاقتصادية، حيث تقدم ميزات تنافسية من حيث التصميم والأداء، بالإضافة إلى توفر قطع الغيار بأسعار معقولة.

السيارة بي واي دي F3 التي كان يطلق عليها "سيارة الغلابة" لأسعارها الاقتصادية، تعمل بمحرك بنزين سعة 1.5 لتر تنفس طبيعي، ما يمنح السيارة قوة جيدة وأداءً مرضيًا في مختلف ظروف القيادة.

كانت السيارة في السنوات الأولى من طرحها في السوق المصري تأتي مع ناقل حركة يدوي فقط، ثم تم إضافة خيار ناقل الحركة الأوتوماتيكي في الإصدارات اللاحقة.

يتميز هذا الموديل بكفاءته في استهلاك الوقود، ما جعله جذابًا للعملاء الباحثين عن سيارة اقتصادية والعاملين في قطاع نقل الركاب وسيارات الأجرة.

وعلى مدار الأعوام الـ15 الأخيرة، كانت بي واي دي F3 من السيارات التنافسية في السوق المحلي، إذ استطاعت أن تصبح من بين السيارات العشر الأكثر مبيعًا على مدار أعوام إلى جانب سيارات مثل تويوتا كورولا ونيسان صني وهيونداي إلنترا وغيرها.

وشهدت السيارة الصينية خلال السنوات التي تلت إطلاقها، عددًا من التحديثات والتحسينات. تضمنت هذه التحديثات تحسينات في التصميم الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى تعزيز أنظمة الأمان مثل إضافة الوسائد الهوائية ونظام ABS. كما تم تحسين جودة المواد المستخدمة في السيارة لتوفير راحة أكبر للسائق والركاب.

ووفقًا لآخر تسعير معلن، فإن بي واي دي F3 موديل 2025 تتوفر بأسعار رسمية 650 ألف جنيه للفئة الأولى المزودة بناقل حركة يدوي، والفئة الأوتوماتيك بـ730 ألف جنيه.

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