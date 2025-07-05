سيارة مستعملة موديل 2020 بـ 520 ألف جنيه.. تفاصيل

كتب - محمد جمال:

يبحث العديد من المقبلين على الشراء اليوم عن السيارات المستعملة اليابانية، وذلك للاعتمادية التي تقدمها هذه النوعية من السيارات فضلا عن تسعيرها الجيد عند إعادة البيع.

وتعد شيفرولية أوبترا واحدة من أبرز السيارات الاعتمادية بسوق المستعمل، ويبحث عنها العديد من المقبلين على الشراء خلال الآونة الأخيرة بسوق السيارات المصري.

تباع شيفرولية أوبترا 2020 عبر مواقع بيع المستعمل على الإنترنت بمتوسط سعري 520 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية والكماليات والتجهيزات في السعر النهائي.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات شيفرولية أوبترا:

تقدم شيفرولية أوبترا بمحرك سعة 1.5 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات، بقوة 110 حصان، وعزم أقصى 147 نيوتن متر.

وتمتلك أوبترا الجديدة مواصفات أمان أساسية في مقدمتها، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام تنبيه ضد السرقة.

تقف سيارة شيفرولية العائلية الجديدة على عجلات معدنيه قياس 15 بوصة، وتتسع مساحة تخزينها الخلفية "الشنطة" إلى 405 لترًا مكعبًا.

ويتوفر في شيفرولية أوبترا مجموعة من وسائل الراحة، مثل تكييف للهواء ونظام ذكي لركن السيارة ومساند رأس أمامية وخلفية وزجاج كهرباء أمامي وخلفي وفرش جلدي "يتوفر بالفئات الأعلى"، بالإضافة إلى نظام صوتي مكون من 4 سماعات ومشغل CD ومدخل AUX وUSB وبلوتوث.

اقرأ أيضًا..

القائمة الكاملة لسيارات تويوتا في مصر.. تبدأ من 970 ألف جنيه

"سيارات أكل العيش" ..سيارة اعتمادية تبدأ بها مشروعك بـ 546 ألف جنيه

أرخص سيارة كروس أوفر أوروبية زيرو في مصر.. تعرف عليها