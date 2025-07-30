كيا PV5 .. تكنولوجيا متطورة لتنقل بلا حدود

سول - (د ب أ):

تماشيا مع استراتيجيتها العالمية لتقديم حلول تنقل مستدامة للجميع، تُرسي كيا معيارا جديدا في سوق المركبات PBV سريع النمو من خلال طراز PV5، الذي ينتقل الآن مرحلة إلى الإنتاج الضخم معتمدة على هندسة منصة من الجيل التالي وتطوير المنتجات، التي تضع احتياجات العملاء في قمة أولوياتها.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الطراز PV5 الجديد يعد أكثر من مجرد سيارة، بل هو نقطة انطلاق لمنظومة تنقل ثورية ومرنة وجديدة بالكامل؛ حيث إنها تعتمد على تكنولوجيا متطورة من أجل تنقل بلا حدود.

تقنية المنصة المعيارية

يرتكز طراز PV5 على تقنية E-GMP، هي أول منصة ضمن مفهوم المركبات المصممة حسب الطلب التابع لمجموعة هيونداي موتور. وأثبتت السيارات الكهربائية، التي اعتمدت على تلك المنصة كفاءتها؛ حيث تتميز E-GMP بتقنيات هندسية متكاملة تقوم على توحيد الأنظمة المعقدة، بما في ذلك البطاريات والمحركات وأنظمة التعليق وهيكل القاعدة السفلية للسيارة لتسهيل عمليات التطوير. ومن خلال توحيد المكونات الأساسية، يمكن تصميم أنواع مختلفة من المركبات، مما يقلل بشكل كبير من الوقت اللازم لتطوير كل طراز جديد.

ولتحقيق أقصى استفادة من المساحة الداخلية، تم ترتيب المكوّنات الأساسية لنظام الدفع الكهربائي بالسيارة داخل ما يُعرف بغرفة PE، كما تم تقديم مقعد السائق إلى الأمام أكثر مما هو معتاد في المركبات المصممة حسب الطلب التقليدية. واعتمدت كيا تصميما مبتكرا لنظام التعليق يتيح أرضية منخفضة للسيارة، كما تم تعزيز مستويات الأمان من خلال بنية هيكلية متعددة الطبقات مدعّمة بفولاذ فائق الصلابة، لتوفير حماية متكاملة للركاب والأمتعة والأجزاء الأساسية للسيارة.

تعزيز سلامة البطارية

وتم تعزيز سلامة البطارية من خلال هيكل أمامي مقوّى، ورفع الخلوص الأرضي لتوفير حماية أفضل في مختلف ظروف القيادة، بالإضافة إلى توفير مناطق عازلة أوسع بين البطارية وهيكل السيارة لامتصاص الصدمات وتقليل مخاطر التلف.

كما راعت كيا سهولة الصيانة عند تصميم منصة E-GMP ، مما يخفض التكاليف التشغيلية لمالكي الأساطيل. وتوفر كيا كذلك منظومة برمجيات مخصصة للمركبات المصممة حسب الطلب، تشمل نظام إدارة الأسطول ونظام المعلومات والترفيه القائم على نظام التشغيل أندرويد أوتوموتيف “Android Automotive”، ما يتيح للمستخدمين مراقبة سياراتهم وتحديثها والتحكم بها لحظيا.

ولتحقيق خفض فعّال في إجمالي تكلفة الملكية طوال دورة حياة السيارة، قامت كيا بتوسيع نطاق تشارك الأجزاء وتكييف أنظمة البطارية والمحرك بما يلائم سيناريوهات استخدام متعددة، الأمر الذي يعزز القدرة التنافسية من حيث التكلفة.

وتتوفر السيارة PV5 بثلاثة خيارات للبطارية: بطارية LFP بسعة 43.3 كيلووات/ساعة أو بطاريتان من نوع NCM إحداهما بسعة 51.5 كيلووات/ساعة والأخرى بسعة 71.2 كيلووات/ساعة، وجميعها تقترن بمحرك كهربائي بقدرة 120 كيلووات ينتج عنه عزم دوران يبلغ 250 نيوتن لكل متر.

نظام الهيكل المرن

تقدم كيا لأول مرة في سيارة PV5 نظام "الهيكل المرن"، وهو نهج جديد كليا في التصميم والإنتاج مستوحى من مبدأ التجميع القائم على "القطع المتراصة"؛ حيث تحول هذه التقنية المخصصة للمركبات المصممة حسب الطلب المكونات الرئيسية مثل هياكل جسم السيارة والأبواب وأغطية الصندوق الخلفي والألواح الداخلية والخارجية إلى وحدات معيارية، ما يسمح بتصميم وإنتاج تشكيلات متعددة من المركبات بمرونة وكفاءة عالية.

وتتوحد المقصورة الأمامية وبنية الصف الأول من المقاعد في جميع طرازات PV5 ، بينما يمكن تبديل وحدات الجزء الخلفي والزجاج الجانبي وارتفاع السقف بمرونة فائقة كما لو كانت قطع من "البازل". ومن خلال هذه المقاربة، تستطيع كيا إنتاج ما يصل إلى 16 طرازا مختلفا من PV5 باستخدام عدد محدود من الوحدات المعيارية.

وفي المرحلة الأولى، تطرح كيا سبعة طرازات أساسية، تشمل طرازات ركاب (الطويلة)، وطرازات الشحن القياسية والشحن الطويل والشحن بسقف مرتفع. على سبيل المثال، تم تطوير نسخة "الشحن الطويل" انطلاقا من نموذج الشحن القياسي، وذلك عبر نقل وحدة الامتداد الخلفي إلى مؤخرة الهيكل، ثم إضافة وحدة هيكل طويلة، والمميز أن هذا الهيكل الطويل نفسه يمكن تحويله بسهولة إلى نسخة ركاب، فقط من خلال استبدال الزجاج الجانبي الخلفي وغطاء الصندوق الخلفي، وهو ما يُظهر مرونة النظام وقابلية التبديل بين النماذج المختلفة بكفاءة عالية.

ولتعزيز مرونة الهيكل ومتانته وسهولة إصلاحه، طورت كيا أيضًا أجزاء خلفية خارجية بتقنية مركّبة من البلاستيك مزدوج الطبقات، مؤلفة من ثلاث قطع قابلة للتخصيص من حيث الحجم والشكل والتشطيب، بما يتناسب مع احتياجات الأسواق المختلفة. ويتيح هذا التصميم استبدال الأجزاء التالفة بشكل سهل واقتصادي دون الحاجة إلى فك كامل الجزء الخلفي من السيارة.

ولتحسين متانة الهيكل وتقليل مستويات الضجيج والاهتزاز والخشونة، تم تعزيز الجزء الخلفي من السيارة بهيكل خارجي على شكل حلقة. أما النسخ ذات الهيكل الطويل، فتم تزويدها بهيكل خارجي مزدوج الحلقات ممتد لتعزيز الصلابة في الجزء الخلفي والامتدادت البارزة.

وحتى الشكل الخارجي جرى تصميمه بعناية لتحقيق الكفاءة؛ حيث تم استخدام نوعين من الألواح الفولاذية المشكّلة بالضغط، بما يتوافق مع تصميم باب الانزلاق الجانبي في الصف الثاني ونمط الزجاج الجانبي الخلفي. وتُستخدم هذه الألواح المشتركة في عدة طرازات، مما يبسّط عمليات الإنتاج، مع الحفاظ على التميّز في التصميم.

مساحة مرنة ووحدات قابلة للتبديل

وبفضل تكامل منصة E-GMP مع نظام الهيكل المرن، توفر السيارة PV5 مساحة داخلية واستخداما عمليا هو الأفضل ضمن فئتها. ورغم أن طولها الإجمالي (4,495 ملم للنسخة القياسية، و4,695 ملم للنسخة الطويلة) يضعها ضمن فئة السيارات المدمجة (C-segment)، فإن قاعدة عجلاتها البالغة 2,995 ملم وتصميمها منخفض الأرضية يسمحان بالاستفادة القصوى من المساحة الداخلية وسعة التحميل بما يفوق مثيلاتها في هذه الفئة.

وتوفّر نسخ الركاب ما يصل إلى 3.6 متر مكعب من مساحة الشحن عند طي مقاعد الصف الثاني، مما يمنحها عملانية تحاكي سيارات الفان المتوسطة الحجم رغم حجمها المدمج. وعلى الرغم من طول قاعدة عجلاتها، تحتفظ PV5 بقدرة دوران صغيرة تبلغ 5.5 متر فقط، لتسهيل المناورة داخل المدن الضيقة.

وتشمل مجموعة PV5 خيارات متنوعة في توزيع المقاعد مثل 2-3-0 أو 2-2-3 أو 1-2-3 إلى جانب نسخ الشحن، التي تتمتع بقياسات وأطوال وارتفاع سقف مميزة. ويبلغ ارتفاع العتبة عند الباب الجانبي المنزلق 399 ملم، وعند باب التحميل الخلفي 419 ملم، ما يجعل الدخول إلى الصف الثاني سهلا لجميع الركاب، بمن فيهم الأطفال وكبار السن.

أما نسخ "الشحن الطويل"، فتوفّر سعة تحميل تصل إلى 4.4 متر مكعب، بينما ترتفع إلى 5.1 متر مكعب في نسخة "السقف المرتفع". وتتميز الأخيرة أيضا بإمكانية الحركة داخل المقصورة من خلال باب داخلي منزلق يفصل المقصورة عن مساحة الشحن، بالإضافة إلى مقعد للراكب يمكن طيه، ما يسمح بالانتقال بين المقصورة ومنطقة التحميل دون الحاجة لمغادرة السيارة.

وتدعم ملحقات كيا الأصلية سهولة الاستخدام، مع خيارات مثل سطح تسوية الأمتعة المخصص للتخييم، ومجموعة تسوية أرضية الحمولة، التي تسهّل نقل الأغراض الكبيرة أو المنصات. وتشمل الحلول الذكية للتخزين منافذ USB في الدرج العلوي ورفوفا في الأرضية والأبواب ومساحات تخزين مركزية قابلة للإنزلاق وجيوب تخزين كبيرة في الأبواب.

وتم تزويد السيارة PV5 أيضا بنظام معلومات وترفيه للسيارات المخصصة حسب الطلب ومبني على نظام التشغيل أندرويد أوتوموتيف “Android Automotive”، ويدعم مجموعة من الميزات المخصصة للأعمال، من بينها متجر تطبيقاتPleos الذي يتيح تحميل تطبيقات خارجية، والتحكم في وظائف جسم السيارة لنسخ الطرازات المعدلة.

ويقترن هذا النظام أيضا بمنصة AddGear مفتوحة المصدر، والتي تمكّن المستخدمين من تثبيت ملحقات مثل حوامل الهواتف وأجهزة الدفع أو أدوات العمل الأخرى داخل المقصورة، إلى جانب نقاط تثبيت على السقف ومنافذ L-Track، لتوفير منظومة رقمية مرنة قابلة للتوسيع ومصممة خصيصا لعملاء الأعمال.

وتشمل المزايا الإضافية الجيل الثاني من نظام كيا لمنع التشغيل الخاطئ للبدّالات (الدواسات)، ونظام القفل التلقائي للأبواب عند الابتعاد عن السيارة، لتعزيز الراحة والسلامة.