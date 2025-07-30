انخفاض أرباح "مرسيدس-بنز" لأكثر من النصف في النصف الأول من 2025

شتوتجارت - (د ب أ):

انخفضت أرباح شركة "مرسيدس-بنز" الألمانية للسيارات بمقدار يزيد عن النصف في النصف الأول من هذا العام، حسبما أعلنت الشركة في شتوتجارت اليوم الأربعاء.

وأضافت الشركة أن أرباحها في النصف الأول من هذا العام تراجعت بنسبة 8ر55% مقارنة بنفس الفترة الزمنية من عام 2023.

وأوضحت الشركة أن أرباحها تراجعت من 1ر6 مليار يورو إلى نحو 7ر2 مليار يورو.

وعزت الشركة التراجع الحاد في الأرباح إلى الرسوم الجمركية، وانخفاض أرقام المبيعات، ونفقات إجراءات الكفاءة.

وبالنظر إلى السنة المالية الحالية، تتوقع مرسيدس الآن أن تكون مبيعات المجموعة أقل بكثير من مستوى العام السابق. من المتوقع أن يتراوح العائد المُعدَّل على مبيعات سيارات الأفراد بين 4% و6% فقط في عام 2025. وفي العام الماضي كان العائد ضعيفا بالفعل مسجلا 1ر8%. ومن المتوقع أيضا أن تنخفض المبيعات بشكل ملحوظ.

وانخفضت مبيعات الشركة في النصف الأول من هذا العام بنسبة 6ر8% من 6ر72 مليار يورو إلى حوالي 4ر66 مليار يورو. وانخفض الربح التشغيلي بنسبة 55% تقريبا، من 9ر7 مليار يورو إلى حوالي 6ر3 مليار يورو.

وعانت "مرسيدس-بنز" بالفعل من انخفاض كبير في الأرباح في السنة المالية الماضية، بسبب ضعف الأداء في الصين على وجه الخصوص. وانخفضت أرباح المجموعة في عام 2024 بنسبة 28% على أساس سنوي إلى 4ر10 مليار يورو. وانخفضت المبيعات بنسبة 5ر4% إلى 6ر145 مليار يورو للعام بأكمله. وانخفضت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب بنحو الثلث إلى 6ر13 مليار يورو.

وبهدف زيادة الربحية والمبيعات مجددا في السنوات القادمة، أعلن مجلس الإدارة في فبراير عن برنامج تقشف. ووفقا لهذا البرنامج، من المقرر خفض تكاليف الإنتاج بنسبة 10% بحلول عام 2027 مقارنةً بالوقت الحالي. بالإضافة إلى ذلك، سيُجرى تحسين تكاليف المواد. ومن المقرر أيضا خفض التكاليف الثابتة بنسبة 10% أخرى بحلول عام 2027.

واتفقت الشركة مع مجلس العمال على حزمة شاملة من الإجراءات، تتضمن أيضا برنامجا لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين في القطاعات غير المباشرة، أي غير العاملة في الإنتاج.