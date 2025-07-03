لادا تطرح ثلاث سيارات جديدة بالأسواق في أقل من شهر.. تعرف عليها

القاهرة - (مصراوي):

كشفت شركة أفتوفاز الروسية المالكة لعلامة "لادا" LADA التجارية، خلال الأسبوعين الماضيين عن ثلاث سيارات جديدة، في خطوة وصفها خبراء بالطفرة النوعية في تاريخ الشركة، وخاصة أن السيارات الثلاث تقدم بمواصفات وأنماط جديدة لأول مرة.

وطرحت الشركة الروسية في 22 من يونيو الماضي سيارة الأراضي الوعرة لادا نيفا Travel، وبعدها بأيام نظمت حدثًا كبيرًا بالعاصمة موسكو لتقديم السيارة لادا أزميوت، قبل أن تختتم حملة الكشف عن السيارات الجديدة بالنسخة الأحدث من لادا جرانتا.

ويسلط التقرير الآتي الضوء على مواصفات وأسعار السيارات الثلاث المقدمة من لادا:

لادا نيفا Travel

تنتمي لادا Niva Travel الجديدة إلى الفئة المدمجة من السيارات الرياضية الـSUV متعددة الأغراض.

وأوضحت الشركة الروسية أن سيارة الطرق الوعرة Niva Travel الجديدة تتألق بتصميم أنيق على الشبكة الأمامية، وتشتمل على كشافات أمامية تعمل بتقنية LED بالكامل.

تعتمد السيارة Niva Travel الجديدة على سواعد محرك بنزين بسعة 1.8لتر وبقوة 90 حصان. كما عززت لادا سيارتها الجديدة بمثبت توازن جديد لتحسين راحة القيادة وتقليل الضجيج داخل المقصورة، فضلا عن إجراء أعمال تحسين على مجموعة نقل الحركة لترشيد استهلاك الوقود، مع التجهيز بفرامل فائقة.

وتتمتع السيارة بمقصورة داخلية أنيقة مع بساطة في التصميم وجودة أعلى في المواد المستخدمة وشاشة كبيرة، كما تستند السيارة على نظام تعليق متين يتعامل بفعالية مع الحفر والمطبات والطرق غير الممهدة.

لادا أزميوت

السيارة "لادا أزميوت" تنتمي إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية.

وتعد أزميوت أول طراز جديد كليًا مقدم من لادا منذ عقود، والأول منذ أن باعت رينو الفرنسية حصتها البالغة 63% في الشركة الروسية إلى الحكومة الاتحادية الروسية مقابل روبل واحد (ما يعادل خمسة سنتات).

ومن المقرر بحسب وسائل إعلام روسية، أن يبدأ إنتاج لادا أزميوت العام المقبل في مصنع تولياتي، وستطرح في الأسواق الروسية بأسعار تتراوح بين 2.5 إلى 3.0 مليون روبل ما يعادل (1.598.000 إلى 1.907.000 جنيه مصري) تقريبًا.

تمتلك السيارة الروسية الجديدة واجهة أمامية طويلة ومرتفعة مع غطاء محرك بلمسات رياضية، وتقف على جنوط رياضية بقياس 18 بوصة، وواجهة أمامية على شكل حرف X، وإضاءة نهارية LED على شكل حرف C، ومصابيح خلفية على شكل C متصلة بشريط ضوئي رفيع.

لادا أزميوت الجديدة مبنية على أساس لادا فيستا، غير أنها مزودة بنظام تعليق خلفي جديد وخلوص أرضي يبلغ 208 ملم، وتعمل بنظام الدفع الأمامي فقط، يبلغ طول السيارة 4.420 ملم وقاعدة عجلاتها 2.680 ملم.

لادا جرانتا أكتيف كروس

بدأت أفتوفاز الروسية في بيع الطراز الجديد لادا جرانتا Active Cross، والذي يطرح لأول مرة بصيغة "كروس ليفت باك" ضمن مجموعة سيارات لادا.

وبحسب الشركة الروسية فإن النسخة الأحدث من لادا جرانتا تعد منتج فريد من نوعه حيث يجمع بين التصميم الرياضي وارتفاع الخلوص الأرضي، بالإضافة إلى جانب حماية خارجية بارزة للهيكل.

يعتمد الطراز "أكتيف كروس" الجديد على نسخة جرانتا Comfort ويقدم بمحرك 8 صمامات بقوة 90 حصانًا مع ناقل حركة يدوي، بينما تأتي النسخة الأعلى تجهيزًا بمحرك 16 صمامًا بقوة 106 حصانًا وناقل حركة يدوي.

زودت سيارة لادا الجديدة بنظام تعليق معدل وعجلات مقاس 15 بوصة مزودة بإطارات 195/55، ما يرفع من مستوى الخلوص الأرضي ليبلغ 198 ملم، وهو رقم قريب من سيارات الدفع الرباعي من LADA، ما يمنح السيارة قدرات أفضل على الطرق الوعرة ومناسبة للأنشطة الترفيهية والمغامرات.

تمتلك لادا جرانتا أكتيف كروس الجديدة قياسيًا تكييف هواء، وسادتين هوائيتين، نظام تدفئة للمقاعد الأمامية والمرايا الجانبية، ونظام صوتي.

أما النسخة الأعلى تجهيزًا تمتلك نظام وسائط متعددة LADA EnjoY Pro، كاميرا للرؤية الخلفية، حساسات ركن، مثبت سرعة مع محدد للسرعة، مصابيح ضباب، خاصية تأخير إطفاء المصابيح الأمامية، قفل مركزي بتحكم عن بُعد،

كما يتوفر بالسيارة مفتاح قابل للطي، نوافذ كهربائية أمامية بخاصية "أوتو"، بالإضافة إلى نظام تدفئة للزجاج الأمامي، وتكييف أوتوماتيكي.

ووفقًا للمعلن من أفتوفاز ستقدم لادا جرانتا Active Cross الجديدة في الأسواق الروسية بأسعار تبدأ من 1.185.000 روبل روسي للنسخة القياسية (750 ألف جنيه مصري) تقريبًا، و 1.370.000 روبل (868 ألف جنيه مصري) للنسخة الأعلى تجهيزًا.