ديربرون - (د ب أ):

منذ إطلاق نظام مساعدة السائق الإلكتروني بلو كروز في طرازي فورد موستانج ماك-إي وإف – 150 عام 2021، دأبت شركة صناعة السيارات الأمريكية فورد موتور على تحسين خصائص هذا النظام الذي يتيح للسائق قيادة السيارة دون استخدام اليدين لجعل التجربة أكثر طبيعية، وللتخفيف عن السائق عند تفعيل النظام.

ويقدم أحدث إصدار هذا النظام وهو بلو كروز 1.5 المتوفر الآن في طراز فورد موستانج ماك-إي 2025، ميزة تغيير الحارات المرورية تلقائيًا لجعل الرحلات الطويلة أقل إرهاقًا للسائق.

كان نظام بلو كروز يتضمن خاصية تغيير المسار بمساعدة السائق قبل الإصدار 1.5، ولكنها كانت تتطلب من السائق التدخل لبدء الانتقال إلى حارة مجاورة باستخدام إشارة الانعطاف. والآن، يمكن للنظام إبعاد السيارة عن حركة المرور السريعة أو تجاوز المركبات البطيئة دون أي تدخل من السائق.

تتوقع فورد أن تحول الخاصية الجديدة ما يصل إلى 45% من عمليات تغيير المسار إلى النظام الآلي، كما ستقلل بشكل كبير حاجة السائقين إلى إعادة وضع أيديهم على عجلة القيادة عند تفعيل بلو كروز.

بالإضافة إلى ميزة تغيير المسار التلقائي، تُسهّل التعديلات على واجهة المستخدم تحديد وقت توفر القيادة بدون استخدام اليدين، وتزود ​​السائق بمزيد من المعلومات حول أداء النظام؛ ستظهر رسالة على لوحة العدادات الرقمية لشرح سبب انقطاع القيادة بدون استخدام اليدين أو للتنبيه بتغيير المسار القادم، على سبيل المثال.

وعلى عكس التحديثات السابقة التي حسّنت الخصائص الحالية وأدخلت خصائص جديدة من خلال النظام وحده، فإن الانتقال إلى بلو كروز 1.5 1.5 استلزم أيضًا بعض ترقيات الأجهزة المكونة للنظام.

ولدعم هذا التحديث، تستخدم سيارة موستانج ماك-إي 2025 مجموعة متطورة من أجهزة الاستشعار وكاميرات مساعدة السائق المتقدمة أيه.دي.أيه.إس بالإضافة إلى وحدة معالجة بيانات أسرع.

وتُشكّل متطلبات الأجهزة الجديدة مصدر إزعاج لمالكي الطرز القديمة المجهزة بنظام بلو كروز حيث لن يكونوا مؤهلين للحصول على تحديث البرنامج.

يتوفر نظام بلو كروز 1.5 حاليا في السيارة موستانج ماك-إي موديل 2025، مع دعم لطرز أخرى مستقبلاً. وتأتي الفئات الأعلى، بما في ذلك رالي وجي.تي مع الاشتراك في خدمة بلو كروز لمدة عام كامل من المصنع.

ولتفعيل نظام بلو كروز في فئات جي.تي بريفورمنس وبريميون وسيلكت يمكن للعملاء دفع رسوم تفعيل لمرة واحدة قدرها 2.495 دولارًا عند الشراء، أو الاشتراك في باقة اشتراك شهري مقابل 49 دولارا أو سنوي مقابل 495 دولارا.