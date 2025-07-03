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هكذا أصبحت تويوتا GR Yaris ارتدائها ثوب السباقات.. شاهدها

11:47 ص الخميس 03 يوليه 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    تويوتا ياريس GR Aero Performance
  • عرض 16 صورة
    تويوتا ياريس GR Aero Performance
  • عرض 16 صورة
    تويوتا ياريس GR Aero Performance
  • عرض 16 صورة
    تويوتا ياريس GR Aero Performance
  • عرض 16 صورة
    تويوتا ياريس GR Aero Performance
  • عرض 16 صورة
    تويوتا ياريس GR Aero Performance
  • عرض 16 صورة
    تويوتا ياريس GR Aero Performance
  • عرض 16 صورة
    تويوتا ياريس GR Aero Performance
  • عرض 16 صورة
    تويوتا ياريس GR Aero Performance
  • عرض 16 صورة
    تويوتا ياريس GR Aero Performance
  • عرض 16 صورة
    تويوتا ياريس GR Aero Performance
  • عرض 16 صورة
    تويوتا ياريس GR Aero Performance
  • عرض 16 صورة
    تويوتا ياريس GR Aero Performance
  • عرض 16 صورة
    تويوتا ياريس GR Aero Performance
  • عرض 16 صورة
    تويوتا ياريس GR Aero Performance
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طوكيو - (د ب أ):

أعلنت شركة تويوتا عن إطلاق إصدار خاص من سيارتها الرياضية GR Yaris الصغيرة يحمل الاسم Aero Performance، والذي يتميز هذا بحزمة متكاملة من التعديلات الهوائية الدقيقة المستمدة من رياضة سيارات السباقات.

وأوضحت الشركة اليابانية أن الطراز Aero Performance الجديد سيكون متاحا فقط بناقل حركة يدوي. وتعد هذه النسخة الخاصة ثمرة للاستراتيجية، التي تتبعها الشركة، والتي تعتمد على تحليل بيانات سباقات السيارات لتطوير أعلى لطرازات مخصصة للطرقات العادية.

وتشمل التحسينات تزويد السيارة بغطاء حيز محرك من الألومنيوم مع فتحة تهوية كبيرة وشبكة مبرد جديدة لتعزيز التبريد الفعّال في السرعات العالية من خلال تصريف الحرارة من حجرة المحرك.

وتخطف السيارة Aero Performance الأنظار بشفة أسبويلر أمامية مستوحاة من تجارب سلسلة السباقات، كما أنها تحسن التماسك والثبات.

ويهيمن على مظهر المؤخرة جناح خلفي كبير قابل للتعديل يدويا يُمكن تعديله وفقا لظروف القيادة، وخاصة عند دخول حلبات السباق، مما يمنح السيارة قدرة أفضل على تحقيق السرعات العالية مع ثبات معزز أثناء الفرملة.

وتعمل فتحات تهوية جديدة بين العجلات الأمامية والأبواب على تصريف الهواء المحبوس في أقواس العجلات، مما يعزز التحكم أثناء الكبح الحاد والدخول في المنعطفات.

وتوجد قنوات تهوية على جانبي المصدم الخلفي تقلل معامل مقاومة الهواء من خلال خلق تدفق هواء أكثر سلاسة تحت السيارة، وهو ما يحسن الاقتصادية في استهلاك الوقود والأداء العام.

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