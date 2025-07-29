ستروين تكشف النقاب عن C5 Aircross الكهربائية الجديدة.. شاهدها

باريس - (د ب أ):

أعلنت شركة ستروين الفرنسية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق سيارتها C5 Aircross الكهربائية الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الـSUV الرياضية.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن سيارتها C5 Aircross الجديدة تأتي بطول 65ر4 متر، بينما تشتمل التجهيزات القياسية للمقصورة الداخلية على شاشة لمسية ومكيف هواء ثنائي المناطق ومستشعرات ركن خلفية.

كما تتوفر للسيارة باقة من التجهيزات الاختيارية، والتي تشتمل على كشافات بتقنية Matrix-LED وشاشة Head-up ونظام ملاحة مزود بمساعد صوتي يدعم ChatGPT.

أنظمة الدفع

وعلى صعيد أنظمة الدفع، تتوفر السيارة C5 Aircross بدفع هجين معتدل (Mild Hybrid) بقوة 100 كيلووات/136 حصان أو بدفع كهربائي بالكامل بقوة 157 كيلووات/213 حصان.

وفي وقت لاحق ستتوفر السيارة بدفع هجين قابل للشحن Plug-in بمدى سير كهربائي يبلغ حوالي 100 كلم.