نصيحة شيري العالمية للمصريين الراغبين في شراء سيارة صديقة للبيئة

كتب - أيمن صبري:

قال مدير المبيعات في شركة شيري العالمية لصناعة السيارات، ونيوان باو، إن الطرازات الهجينة تعد الخيار الأفضل للباحثين عن السيارات الصديقة للبيئة في السوق المصري.

وأضاف باو في حوار لـ"مصراوي" ينشر لاحقًا، أن السيارات الهجينة التي تمزج بين الطاقة الأحفورية "البنزين" والطاقة النظيفة "الكهربائية" هي الأنسب لظروف السوق المحلي في الوقت الراهن.

وأوضح أن ندرة محطات شحن السيارات الكهربائية ومراكز خدمات ما بعد البيع وارتفاع أسعار التكنولوجيا الكهربائية نسبيًا، من العوامل التي تحد من سرعة انتشار السيارات الكهربائية في السوق المصري، ويعزز من تنافسية السيارات الهايبرد.

وأكد مدير مبيعات شيري العالمية أن الشركة تعمل بشكل مستمر على توفير العديد من الخيارات لعملائها في السوق المصري بما يتناسب مع رغباتهم وميزانياتهم المختلفة، مدللًا بالسيارات الجديدة التي تم الإعلان عن انضمامها للسوق المحلي.

وأطلقت شيري قبل ساعات في السوق المصري خمس سيارات جديدة دفعة واحدة، أبرزها السيارة شيري تيجو 9 الهايبرد الجديدة التي تعمل بتقنية PHEV، والتي تعد أول سيارة في مصر تعمل بهذه التقنية المتطورة.

تقنية PHEV هي اختصار لـ"Plug-in Hybrid Electric Vehicle"، أي السيارة الهجينة القابلة للشحن بالكهرباء. وتجمع بين محرك احتراق داخلي (يعمل بالبنزين) ومحرك كهربائي مع بطارية يمكن شحنها من مصدر خارجي للكهرباء (شحن بالمنزل أو محطة شحن عامة).

تستطيع شيري تيجو 9 الجديدة بفضل تقنية العمل بالطاقة المزدوجة "بنزين - كهرباء" أن تقطع مسافة تتجاوز أكثر من 1000 كم، مقسمة إلى 100 كم تقريبًا بالطاقة الكهربائية وأكثر من 900 كم بالاعتماد على محرك البنزين باستهلاك خزان واحد من الوقود.

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