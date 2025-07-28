بروكسل - (د ب أ):

قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، الاثنين، إنه من المقرر إعفاء السيارات المصنعة في الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية عند استيرادها إلى دول الاتحاد، بموجب الاتفاق التجاري الجديد بين بروكسل وواشنطن.

ويفرض الاتحاد الأوروبي حاليا رسوما جمركية بنسبة 10% على واردات السيارات القادمة من الولايات المتحدة، وسيكون مستعدا لخفض هذه النسبة إذا خفضت واشنطن بدورها الرسوم المفروضة على السيارات الأوروبية.

وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على السيارات المصنعة في الاتحاد الأوروبي والمصدرة إلى الولايات المتحدة.

وقبل عودة ترامب إلى الرئاسة، كانت الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الأوروبية المُصدرة إلى الولايات المتحدة تبلغ 5ر2%. أما حاليا، فتفرض واشنطن رسوما بنسبة 27.5% على السيارات المستوردة، وذلك بعد أن قرر الرئيس الأمريكي رفع النسبة في شهر مارس.

وأنهى الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه، أمس الأحد، مفاوضات استمرت لأشهر بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في مسعى لتجنب زيادات إضافية على الرسوم الجمركية تبلغ 30% على المنتجات الأوروبية.

وأعلنت فون دير لاين أنه من المقرر، بموجب الاتفاق، أن تطبق نسبة الرسوم الجمركية البالغة 15% على معظم القطاعات، بما فيها السيارات وأيضا أشباه الموصلات والأدوية.

ووافق الاتحاد الأوروبي، أيضا، على شراء طاقة من الولايات المتحدة بقيمة 750 مليار دولار، بالإضافة إلى استثمار 600 مليار دولار أخرى في الاقتصاد الأمريكي. وستبقى الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم عند نسبة 50%.

ومن المقرر خفض الرسوم الجمركية من كلا الجانبين إلى الصفر بالنسبة لفئات معينة من المنتجات، بما في ذلك جميع الطائرات وقطع الغيار، وبعض المواد الكيميائية، والأدوية العامة، ومعدات أشباه الموصلات، والمنتجات الزراعية، والموارد الطبيعية، والمواد الخام الحيوية.

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