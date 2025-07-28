أحدث سيارة لستروين في مصر بـ585 ألف جنيه.. صور وتفاصيل

كتب - محمود أمين:

أعلنت مجموعة قصراوي بالتعاون مع مجموعة ستلانتس العالمية، عن الإطلاق الرسمي لسيارة ستروين أمي Ami الكهربائية في السوق المصري، في خطوة تهدف إلى تعزيز حلول التنقل الحضري المستدامة وتقديم تجربة قيادة عصرية تلائم احتياجات الشباب والمستخدمين المهتمين بالبيئة.

وتعد السيارة الجديدة من فئة المركبات الكهربائية الصغيرة جدًا، وتتميز بتصميمها المفتوح، وأبوابها القابلة للإزالة، وسقفها القابل للفتح، ما يجعلها مثالية للتنقل في الأجواء المشمسة والمناخات الهادئة.

وتتوفر السيارة بمقعدين، وتعمل بمحرك كهربائي بقوة 6 كيلوواط -ما يعادل 8 حصان- مع عزم دوران يبلغ 40 نيوتن.متر، وتبلغ سرعتها القصوى 45 كم/س، فيما يصل مداها إلى نحو 75 كم للشحنة الكاملة، بفضل بطاريتها من نوع ليثيوم-أيون بسعة 5.4 كيلوواط/ساعة، التي تشحن بالكامل خلال نحو 4 ساعات. وتزن السيارة 470 كجم (بما في ذلك البطارية)، وتأتي بإطارات قياس 155/65 R14.

وتتميز سيتروين إيمي باجي بمصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، ما يعزز من مستوى الأمان والرؤية أثناء القيادة، في حين يعكس تصميمها الجريء والمميز شخصية شبابية مفعمة بالحيوية وروح المغامرة.

وأكدت مجموعة قصراوي أن السيارة تستهدف فئة الشباب والمستخدمين الباحثين عن وسيلة تنقل عصرية وصديقة للبيئة، خصوصًا في المناطق الحضرية والمجتمعات السياحية المغلقة، مثل المدن الساحلية والمنتجعات.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة الفرنسية ستقدم السيارة الجديدة بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 585,000 جنيه.

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