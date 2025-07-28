للمرة الثانية في 3 أشهر.. أوبر ترفع أسعار جميع خدماتها في مصر

القاهرة - (مصراوي):

أخطرت شركة أوبر لخدمات النقل الذكي، السائقين المسجلين بالتطبيق الخاص بها، عن إجراء تعديلات على أسعار جميع خدمات أوبر بما فيها زيادة أسعار الرحلات.

وقالت الشركة إنها قامت بإجراء التعديلات لمساعدة السائقين على تحقيق ربح أعلى من كل رحلة يقوم بها السائق من خلال التطبيق.

وأخطرت أوبر شركائها من السائقين بقرار الزيادة من خلال إشعار رسمي عبر هواتفهم، وأكدت فيه بدء تطبيق الزيادة في أجرة الرحلات، ذلك دون أن توضح نسبة الزيادة أو تفاصيل التسعيرة الجديدة.

وتعد الزيادة الجديدة بالأسعار هي الثانية التي تطبقها الشركة في خلال ثلاثة أشهر فقط، إذ كانت الزيادة الأولى في منتصف شهر أبريل الماضي والتي تزامنت مع زيادات أسعار الوقود.

وأكدت أوبر في وقت سابق أن أسعار الرحلات داخل التطبيق تخضع لعدة عوامل أبرزها نوع السيارة، والمسافة المقطوعة، ووقت الطلب، ووجود التسعير الديناميكي (surge pricing).

وأوضحت أن سعر الرحلة الأساسي يتم احتسابه، والأجرة لكل كيلومتر، والأجرة لكل دقيقة، ورسوم إضافية (مثل رسوم المطار أو رسوم الانتظار)، مشيرة إلى أن السعر قد يرتفع بزيادة الطلب على نفس المكان.

ولفتت الشركة إلى أسعار الخدمات قابلة للتعديل في مصر بناءً على تحديثات التطبيق والسياسات الجديدة، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالتسعير الديناميكي لتشجيع السائقين على الاستجابة لزيادة الطلب.

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