كيف تشتري سيارة مستعملة بنجاح ؟

كتب- محمود أمين :

يوفر سوق السيارات المستعملة مجموعة كبيرة من الخيارات ولا يخلوا سوق المستعمل من عمليات الغش والاحتيال، نقدم خلال هذا التقرير مجموعة من النصائح لاختيار سيارة مستعملة بدون مشاكل:

تقرير بحالة السيارة

قم بطلب تقرير يكشف حالة السيارة خاصةً إذا كانت مستعملة، فيما سيكشف لك التقرير إذا كانت قد تعرضت السيارة لحوادث بالإضافة لعمليات البيع والشراء السابقة.

تحديد الميزانية

قم بتحديد الميزانية التي تناسبك أولًا وذلك قبل الاطلاع على خيارات السيارات الموجودة على الإنترنت لتجنب من التشوش أو تجاوز المبلغ.

عمليات الاحتيال

اختار الموقع المناسب والموثوق لتجنب عمليات الاحتيال، وكن على حذر عندما تكون وسيلة الدفع غير قابلة للتتبع أو باستخدام العملات الرقمية.

ضمان للسيارة

احرص على الشراء من المواقع التي توفر ضمان إضافي ولو لفترة محدودة، ويرجع هذا الأمر أيضًا لموثوقية الموقع الذي تقم بالشراء منه.

تجربة القيادة

حاول أن تقوم بتجربة قيادة للسيارة التي ستقبل على شرائها، حيث تساعدك التجربة على إدراك جوانب إيجابية أو سلبية في السيارة لم تلاحظها من قبل.

شرح مفصل عن السيارة

قم بطرح كافة الأسئلة التي تدور بذهنك حول السيارة، حتى لا تواجهك مشاكل أو أزمات مع السيارة بعد إتمام عملية الشراء.

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