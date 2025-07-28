انخفاض أرباح "أودي" بأكثر من الثلث في النصف الأول من 2025

إنجولشتات (د ب أ)

أدت الرسوم الجمركية الأمريكية وتكاليف إعادة الهيكلة وضعف الأعمال في الصين إلى انخفاض أرباح شركة "أودي" الألمانية للسيارات في النصف الأول من هذا العام بمقدار يزيد عن الثلث.

وأعلنت الشركة المملوكة لمجموعة "فولكس فاجن" الألمانية العملاقة للسيارات اليوم الاثنين في مقرها بمدينة إنجولشتات أنها حققت في النصف الأول من هذا العام أرباحا بقيمة 3ر1 مليار يورو بعد احتساب الضرائب، بتراجع قدره 5ر37% على أساس سنوي.

وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي تسجل فيها الشركة تراجعا في الأرباح في النصف الأول من العام مقارنة بنفس الفترة الزمنية من العام السابق.

وفي عام 2022 سجلت الشركة أرباحا بقيمة 4ر4 مليار يورو.

كما خفّضت أودي توقعاتها للعام الحالي، حيث خفضت توقعات الإيرادات بمقدار 5ر2 مليار يورو لتصل إلى ما بين 65 و70 مليار يورو، ومن المتوقع أيضا أن تنخفض الربحية بشكل كبير. ومع ذلك، لا تأخذ هذه التوقعات حتى الآن في الاعتبار اتفاقية الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وقالت الشركة إنه يجري حاليا تقييم هذه الاتفاقية. وقال المدير المالي، يورجن ريترسبرجر، إنه لا توجد تفاصيل أو أي شيء مكتوب عن الاتفاقية حتى الآن، موضحا في المقابل أن الشركة سعيدة بوجه عام لأنه أصبحت الآن هناك إمكانية للتخطيط للمستقبل.

وأوضح ريترسبرجر أن زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية في الربيع وحدها كبدت "أودي" خسائر بحوالي 600 مليون يورو في النصف الأول من العام.

ولم تُحمّل أودي - التي ليس لديها مصنع خاص بها في الولايات المتحدة على عكس منافستها "بي إم دبليو" - التكاليف الإضافية الناجمة عن الرسوم الجمركية لعملائها في الولايات المتحدة، إلا أن هذه الخطوة كانت مكلفة. ولم يُعلن ريترسبرجر بعد عن خطط الشركة التالية لإيجاد حل وسط مناسب بين السعر وحجم الإنتاج.

وأشار المدير المالي إلى تكاليف إعادة هيكلة المجموعة كسبب آخر للتراجع الحالي. وفي الربيع أعلنت أودي - من بين أمور أخرى- عن شطب 7500 وظيفة في ألمانيا بحلول عام 2029، وقد خصصت بالفعل تعويضات لذلك. وقد أثقل هذا كاهل أرباح النصف الأول من العام بمقدار 600 مليون يورو، على الرغم من أن الآثار الإيجابية الأولية لما يسمى بالاتفاقية المستقبلية قد تحققت بالفعل، ما عوض نصف هذا العبء.

وأكد ريترسبرجر أن الأرقام الحالية تُظهر "مدى ضرورة التحول الذي بدأ"، ويجب أن يستمر "بأقصى سرعة". وعلى المدى المتوسط، تهدف أودي إلى خفض نفقاتها بمقدار أكثر من مليار يورو سنويا.

علاوة على ذلك، تراجعت المبيعات في النصف الأول من العام، لا سيما في الصين وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية. ويمثل كلا السوقين حاليا تحديا للعديد من شركات صناعة السيارات. ففي الصين، تستمر المنافسة الشرسة على الأسعار، وخاصة في قطاع السيارات الكهربائية. وتأمل أودي في طرح طرازات جديدة هناك.