بعد عودتها.. تعرف على أسعار أكبر سيارة تقدمها "ساوايست" في مصر

القاهرة - (مصراوي):

عادت علامة SOUEAST "ساوايست" التجارية الصينية إلى مصر عبر بوابة شركة MANEAST للتجارة، وذلك بعد نحو عامين من الغياب التام عن السوق المصري.

وأعلنت ساوايست التابعة لشركة Chery العالمية، عن تقديم أربعة سيارات جديدة لعملاء السوق المحلي، جميعها ينافس في قطاع سيارات الكروس أوفر العائلية متعددة الأغراض.

وتعد ساوايست S09 أكبر سيارات العلامة التي انضمت حديثًا للسوق، وتقدم بخيارين 5 و 7 مقاعد موزعة على ثلاثة صفوف، ما يتيح مرونة في ترتيب المساحة الداخلية لتناسب احتياجات الركاب حيث تصل مساحة التخزين الخلفية إلى 1.634 لترًا مكعبًا.

تعتمد ساوايست S09 موديل 2026 على محرك 1.6T GDI توربو بقوة 197 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة، وعزم دوران أقصى يبلغ 290 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة DCT WET أوتوماتيك 7 سرعات؛ وخزان وقود سعة 57 لترًا.

تأتي سيارة ساوايست الجديدة بهيكل خارجي بطابع رياضي فالشبك الأمامي كبير على شكل U، ومصمم لتعزيز المظهر الديناميكي للسيارة، مع لمسات كرومية. المصابيح الأمامية LED قابلة للبرمجة لتوفير أفضل إضاءة ممكنة حسب ظروف القيادة.

السيارة الجديدة يبلغ طولها الإجمالي 4.858 ملم، وعرضها 1.925 ملم، وارتفاعها الكلي 1.780 ملم، وقاعدة عجلات بطول 2.850 ملم، وارتفاع الخلوص الأرضي 190 ملم، وتقف على عجلات رياضية قياس 18 بوصة.

مقصورة السيارة مزودة بشاشة لمس ذكية 15.6 بوصة تدعم أنظمة تشغيل وتطبيقات Apple Car Play وAndroid Auto، إلى جانب مقعد كهربائي للسائق مزود بخاصية التهوية، بالإضافة إلى نظام رؤية محيطية 540 درجة، وشاحن لاسلكي سريع.

تمتلك السيارة أيضًا خاصية التشغيل عن بعد، وإضاءة داخلية محيطية متعددة الألوان، يضاف إلى ذلك ناقل حركة بتصميم كريستالي، مع خاصيتي التشغيل الذكي، والتحكم الصوتي الذكي، وسقف بانورامي كهربائي 62 بوصة.

وفقًا للمعلن من الوكيل المحلي تتوفر ساوايست S09 الجديدة بفئة تجهيزات واحدة بسعر رسمي مليون و499 ألف جنيه وهي بذلك السيارة الأغلى في عائلة العلامة الصينية بمصر حاليًا.

ويقدم الوكيل السيارة بضمان 6 سنوات أو 150 ألف كم أيهما أقرب، وضمان مليون كيلومتر على المحرك أو 10 سنوات أيهما أقرب، بالإضافة إلى صيانات مجانية لمدة 4 سنوات أو 60 ألف كم أيهما أقرب.

اقرأ أيضًا:

بـ2240 جنيه.. قسط أرخص سيارة جديدة في مصر

السيارة التي تخشاها أمريكا.. كم يبلغ سعرها بمصر في 2025

قصة كرة صغيرة تسببت في خسارة مالك تسلا 768 مليون دولار في يوم واحد

"سيارات أكل العيش".. تويوتا كوستر 23 راكب موديل 2025 في مصر بهذا السعر

بعد التصدير.. بيراميدز تعلن موعد طرح إطارات السيارات "الملاكي" بمصر

قصة كرة صغيرة تسببت في خسارة مالك تسلا 768 مليون دولار في يوم واحد

لـ"محدودي الدخل".. 4 سيارات في سوق المستعمل تبدأ من 25 ألف جنيه