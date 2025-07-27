القاهرة - (مصراوي):

قبل أيام، أعلنت الرئاسة الفرنسية عن حصول الرئيس إيمانويل ماكرون، على سيارة رئاسية جديدة وهي "رينو رافال" كروس أوفر المدرعة، وذلك خلفًا للسيارة DS 7 Crossback Élysée التي تصنعها شركة دي.إس، ما يمثل نقلة نوعية بأسطول سيارات الإليزيه الرسمية.

تأتي سيارة فرنسا الرئاسية الجديدة بنسخة هايبرد آي.تك رباعية الدفع، وتصل قوة محركها إلى 300 حصان؛ وبفضل ركائزها البارزة وسقفها الطويل المائل للخلف، تعد هذه السيارة من أجمل سيارات شركة رينو الفرنسية.

ومع الإعلان عن تفاصيل سيارة قصر الإليزيه الجديدة، يعود الحديث من جديد عن أبرز سيارات رؤساء وملوك الدول الكبرى، إذ تمثل بعضها قوة الدولة صناعيًا وتكنولوجيًا، والبعض الآخر يعكس زهد وترفع رؤساء عن سطوة وبهرجة السلطة.

ويسلط التقرير الآتي الضوء على سيارات أبرز زعماء العالم سواء الحاليين أو السابقين:

الرئيس الصيني

يتنقل الرئيس الصيني في سيارة صينية الصنع طراز "هونج كي إل 5"، ويقدر ثمنها بـ800 ألف دولار (39 مليون و285 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

الرئيس الروسي

يستخدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتن سيارة فارهة روسية تتميز بقدرتها الكبيرة علي حماية راكبيها من الهجمات ويبلغ تكلفة السيارة الواحدة 600 ألف دولار (29 مليون جنيه مصري) تقريبًا.

الرئيس الأوروجوياني

كان خوسيه موخيكا، الرئيس السابق لدولة أوروجواي، يعرف بـ"أفقر رئيس في العالم" وذلك بسبب ترفعه عن مغريات السلطة ورفضه حتى العيش داخل القصر الرئاسي، وكان يتنقل في غالب الأحيان بسيارته طراز فولكس فاجن بيتل موديل 1987.

وفي عام 2014 كشف موخيكا عن أن أحد أثرياء الخليج العربي عرض عليه مبلغ مليون دولار مقابل سيارته الكلاسيكية والتي لا يتجاوز سعر مثيلاتها في السوق 50 ألف جنيه مصري، إلا أن رئيس أوروجواي رفض العرض وأكد أن سيارته ليست للبيع.

الرئيس الأمريكي

يطلق على سيارة دونالد ترامب لقب الـ"وحش" وهي من إنتاج شركة كاديلاك الأمريكية، وتكلف تصنيع هذا الطراز الخاص نحو 1.5 مليون دولار (أي ما يعادل 74 مليون جنيه مصري) تقريبًا.

سيارة العائلة المالكة المغربية

تمتلك العائلة المالكة بالمغرب سيارة كلاسيكية ألمانية الصنع من طراز مرسيدس بنز 600 بولمان، وقد بدأ إنتاج البولمان خلال 1963 وتم إيقافه في 1981، وتم إنتاج 2.677 وحدة منها .

الرئيس الكيني

يستخدم الرئيس الكيني "أوهورو كينيتاتا" سيارة مرسيدس بنز المصفحة الفاخرة من طراز بولمان مايباخ S600، ويبلغ سعر السيارة مليون دولار تقريباً ( أي ما يعادل 49 مليون جنيه مصري) تقريبًا.

الإمبراطور الياباني

يتنقل إمبراطور اليابان ناروهيتو في سيارة يابانية الصنع من طراز تويوتا " سنشري رويال "، والذي تقدم نسخة 2018 منها بسعر رسمي يبدأ من 178.183 دولار أمريكي ( أي ما يعادل ثمانية ملايين و745 ألف جنيه مصري) تقريبًا

زعيم كوريا الشمالية

يمتلك الزعيم الكوري الشمالي "كيم يونج أون" سيارة المانية الصنع من طراز مرسيدس بينز إس 600 بولمان غارد وتبلغ أسعار هذه السيارة المصفحة مليون ونصف المليون دولار تقريبًا (أي ما يعادل 74 مليون جنيه مصري).

ملكة بريطانيا

كانت ملكة انجلترا الراحلة "إليزابيث الثانية" معروف عنها حبها الشديد لقيادة السيارات، وكانت تتنقل في غالب الأحيان بسيارة بريطانية الصنع من طراز "بينتلي ستيت ليموزين"، وهي سيارة ذات تصميم كلاسيكي صنعت عام 2002، ويقدر ثمنها بـ 15 مليون دولار تقريبًا ( أي ما يعادل 736 مليون جنيه مصري) تقريبًا.

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