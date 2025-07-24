القاهرة - (مصراوي):

تستعد مجموعة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة "شيري" Chery التجارية في مصر، إلى تقديم ثلاث سيارات جديدة لأول مرة بالسوق المحلي خلال الأيام القليلة القادمة.

ويأتي الكشف عن السيارات الثلاث بالتزامن مع احتفال العلامة الصينية بمرور 10 سنوات على شراكتها مع جي بي أوتو في السوق المصري، والتي بدأت في عام 2015 وتستمر حتى الآن.

وظهرت سيارات شيري الثلاث المستوردة قبل ساعات قليلة داخل إحدى صالات عرض العلامة الصينية بالقاهرة؛ وبعد أيام سيتم الاعلان عن تفاصيل الأسعار والمواصفات الفنية في حفل بقصر عابدين التاريخي.

وتعد شيري تيجو 7 برو ماكس الـSUV الرياضية متعددة الاستخادمات العائلية، واحدة من السيارات التي من المقرر أن تقدمها الشركة الصينية للمستهلكين بالسوق المحلي لأول مرة محليًا.

السيارة الثانية التي ستنضم إلى عائلة شيري في مصر والتي ستقدم أيضًا لأول مرة هي أريزو 8 العائلي والتي يتوقع أن ترفع من أسهم العلامة الصينية في قطاع السيدان متوسط الحجم.

أما السيارة الثالثة والتي تقدم لأول مرة أيضًا هي شيري تيجو 8 برو ماكس الرياضية الـSUV متعددة الأغراض العائلية الكبيرة.

وبالإعلان عن السيارات الثلاث الجديدة رسميًا، سيرتفع عدد سيارات شيري المتواجدة في السوق المحلي إلى 10 سيارات، ما بين طرز مجمعة محليًا وأخرى مستوردة، وتتنوع بين سيارات سيدان وSUV وكروس أوفر وكهربائية.

يشار إلى أن علامة شيري التجارية تصدرت مبيعات سيارات الركوب "الملاكي" الجديدة بالسوق المصري خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ بلغ مجمل مبيعاتها بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" 3.911 سيارة بحصة سوقية بلغت 16.2%.

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