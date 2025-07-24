"لا تقود سيارتك".. تحذير عاجل من فولفو بسبب خلل في فرامل هذه السيارات

ستوكهولم - (د ب أ):

أصدرت شركة صناعة السيارات السويدية فولفو كارز تحذيرًا عاجلًا بشأن عطل في فرامل سياراتها الكهربائية والهجينة القابلة للشحن، ومنها طرز تعود إلى عام 2020.

ويأتي هذا التحذير الجديد استجابة لعملية استدعاء أطلقتها فولفو في 12 يونيو الماضي وشملت 11.469 سيارة، في حين لم يقم ملاك حوالي 1.000 سيارة منها بتنزيل التحديث الجديد لبرامج الكمبيوتر المسؤولة عن وظائف نظام المكابح، حتى 15 يوليو الحالي.

ويتضمن التحذير رسالة للملاك الذين لم يقوموا بتحديث برامج الكمبيوتر في سياراتهم تقول "لا تقود" سيارتك.

وتشمل قائمة السيارات الكهربائية التي حذرت الشركة أصحابها من قيادتها سيارات من طرز سي 40 طراز 2023 وإي.سي40 طراز 2025، وإكس.سي40 إنتاج طراز 2023 و2024. كما تضم القائمة سيارات هجين من طرز إي.إكس40 طراز 2025 وإس60 طراز 2023 و 2024، وإس90 طراز 2025 2026 وإكس.سي 60 طرز من 2022 إلى 2026.

وفقًا للتحذير الجديد، قد يؤدي الاستخدام المستمر لوظيفة الكبح التوليدي - لمدة دقيقة و40 ثانية متتالية - إلى فقدان كامل لوظيفة الفرملة. لتجنب هذه المشكلة، تنصح فولفو والإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة الأمريكية السائقين بإيقاف وضع "بي" في السيارات القابلة للشحن، ووضع رقم واحد للدواسة في السيارات الكهربائية.

ووفقًا لشركة فولفو، تم تأكيد وقوع حادث خطير واحد بسبب مشكلة المكابح وتم تصويره بالكاميرا.