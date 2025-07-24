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بعد 25 عامًا.. هوندا تعلن عودة سيارتها "Prelude" إلى الحياة

02:38 م الخميس 24 يوليه 2025
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    هونداي Perlude
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    هونداي Perlude
  • عرض 9 صورة
    هونداي Perlude
  • عرض 9 صورة
    هونداي Perlude
  • عرض 9 صورة
    هونداي Perlude
  • عرض 9 صورة
    هونداي Perlude
  • عرض 9 صورة
    هونداي Perlude
  • عرض 9 صورة
    هونداي Perlude
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طوكيو - (د ب أ):

أعلنت شركة هوندا اليابانية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات، عن إعادة أيقونتها Prelude الكوبيه الرياضية إلى الحياة مجددًا بعد غياب دام 25 عاما.

وأوضحت الشركة اليابانية أن السيارة Prelude الجديدة تمتاز بتصميم انسيابي وتأتي بطول يبلغ 4.35 متر، بينما يبلغ وزنها نحو 1400 كجم.

دفع هجين

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة Prelude الجديدة على نفس نظام الدفع الهجين المستخدم في السيارة Civic e:HEV، والذي يزأر بقوة 184 حصان ليدفع السيارة بسرعة تتخطى حاجز 180 كلم/س، مع تجهيزها بنظام كبح مطور.

ويقدم نظام “S+ Shift” ثلاثة أوضاع للقيادة، ألا وهي:GT للراحة في الرحلات الطويلة بمحرك ناعم وتوجيه سلس و Sportللاستجابة السريعة والدقة العالية في التوجيه والتعليق. أما وضعNormal فيتميز بالأداء المتوازن في الاستخدام اليومي.

ونظرا لأن نظام “S+ Shift” يعد عنصرا أساسيا في تجربة القيادة، وضعت هوندا عناصر التحكم الخاصة به بشكل بارز في الكونسول الأوسط.

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