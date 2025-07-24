خلال ساعات.. سيارات "ساوايست" تعود إلى مصر عبر بوابة وكيل جديد

القاهرة - (مصراوي):

تعود علامة SOUEAST، اليوم الخميس، رسميًا إلى السوق المصري عبر بوابة وكيلها الحصري الجديد شركة MANEAST – وهي إحدى الشركات المملوكة لعائلة المنصور، وذلك بعد غياب عن السوق المصري دام لأكثر من عامين.

تأتي عودة SOUEAST الصينية إلى السوق المحلي، بعد أن استحوذت عليها شركة شيري "Chery" العالمية ووضعها استراتيجية وخريطة عمل مستقبلية لنشاط العلامة الصينية في أسواق الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

وقال وكيل ساوايست الجديد، إن هذه الوكالة تعد انطلاقة للشركة بقطاع السيارات، مستهدفة الاستحواذ على حصة سوقية متقدمة في ظل زيادة الطلب على السيارات الصينية لتقديمها تكنولوجيا وجودة مرتفعة بأسعار تنافسية.

وأكدت شركة MANEAST أنها تضع الابتكار وتجربة العملاء المتكاملة في صميم أولوياتها، باعتبارهما عنصرين أساسيين لبناء الثقة وترسيخ الولاء على المدى الطويل.

ومن المتوقع أن يتم الكشف رسميًا مساء الخميس عن أربعة طرازات جديدة تحمل العلامة التجارية SOUEAST، والسيارات الأربعة ستتنوع بين سيارات SUV رياضية بمحركات بنزين وأخرى هجينة وثالثة تعمل بالطاقة الكهربائية الكاملة.

ووفقًا للمعلن من الوكيل الجديد للعلامة الصينية فإن العلامة SOUEAST ستتواجد عبر الموزعين في أنحاء الجمهورية بدءًا من القاهرة والجيزة ومرورًا بطنطا ودمياط ووصولًا إلى عدد من محافظات الصعيد.