القاهرة - (مصراوي):

أعلنت مجموعة جي بي أوتو، قبل أيام، عن انطلاق علامة جينيسيس Genisis الكورية الجنوبية للسيارات الفارهة، رسميًا ولأول في السوق المصري.

وبدأ الوكيل المحلي الحصري للعلامة الكورية الجنوبية أعمال "جينيسيس" الفارهة في السوق المحلي بتقديم ثلاث سيارات كهربائية 100%، وتتنوع السيارات الثلاث ما بين سيدان وكروس أوفر وSUV رياضية متعددة الأغراض.

وتعد G80 Electrified السيارة "السيدان" العائلية الوحيدة حاليًا في عائلة جينيسيس بمصر، كما أنها السيارة الأعلى سعرًا بين السيارات الثلاث حيث تتوفر بسعر يبدأ من 4.750.000 جنيه للفئة Dynamic، والفئة Advanced بـ4.950.000 جنيه، والفئة Performance الأعلى تجهيزًا بـ5.450.000 جنيه.

سيارة Genesis Electrified G80 هي النسخة الكهربائية بالكامل من السيدان الفاخرة G80، والتي تم الكشف عنها لأول مرة في أبريل 2021 ضمن جيل RG3، وتباع منذ ذلك الحين بوصفها طرازًا مستقلًا يعمل بمحركين كهربائيين ونظام دفع رباعي.

تعمل جينيسيس Electrified G80 بمحركين كهربائيين بواقع 136 كيلو واط على المحور الأمامي و136كيلوواط على المحور الخلفي، بإجمالي قدرة تبلغ 272 كيلو واط (370 حصانًا) وعزم دوران يصل إلى 700 نيوتن متر.

واستنادًا إلى قوة محركها تستطيع Electrified G80 أن تتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.1 ثانية، وتصل سرعتها القصوى 225 كيلومتر في الساعة.

تستمد محركات جينيسيس Electrified G80 طاقة التشغيل من بطارية سعة 87.2 كيلوواط، والتي تمنح مدى سير عند الشحن الكامل يبلغ نحو 450 كم بحسب اختبارات EPA، بينما اختبار WLTP يعطي قيمة أكثر تفاؤلاً تصل إلى 520 كيلومترًا في ظروف القيادة العادية.

وتدعم بطارية Electrified G80 الشحن السريع حتى 350 kW، بحيث يمكن شحن البطارية من 10٪ إلى 80٪ خلال 22 دقيقة فقط، ويتم شحنها عبر التيار المتردد (11 kW) في حوالي 7.5 ساعات للوصل إلى 100٪.

وحرصت جينيسيس عند تصميم سيارتها Electrified G80 على استخدام معدن الألومنيوم وألياف CFRP في أجزاء هيكلية مثل الدعامات الأمامية والعازلة، ما يجعلها أخف بنسبة 46 كجم وأكثر صلابة بنسبة 17٪ مقارنةً بالنسخة التي تعمل بالبنزين/الديزل من G80.

وتمتاز جينيسيس Electrified G80 النسخة الكهربائية بشبكة أمامية صلبة بحجم Crest Grille تخفي خلفها فتحة الشحن، وموازن هواء أمامي بدلاً من فتحات التهوية بسيارات البنزين، وتقف على عجلات 19 بوصة مخصصة للنسخة الكهربائية.

داخليًا تمتاز سيارة جينيسيس بخامات وأنظمة فارهة أبرزها المقاعد المكسوة بجلد ناعم فاخر وخشب معاد تدويره، وخيوط من زجاجات بلاستيك سابقًا، ومواد مستدامة، بالإضافة إلى شاشة OLED ضخمة بقياس 27 أو 28 بوصة موصلة إلى لوحة عدادات رقمية ومركزية، إلى جانب نظام AR Navigation ولوحة تحكم رقمية وتقنية بصمة لتفضيلات السائق.

كما يتوفر بالسيارة مقاعد بتدليك (Ergo-motion)، ونظام تدفئة وتبريد، نظام صوت Lexicon بواقع 17 مكبرًا، إضاءة داخلية قابلة للتخصيص، لوحة أجهزة تفاعلية، وHead-Up Display كخيارات متوفرة حسب الفئة.

زودت جينيسيس سيارتها السيدان الفاخرة بباقة شبه متكاملة من أنظمة الأمان والمساعدة في مقدمتها نظام تحذير مغادرة المسار، مراقبة النقطة العمياء، HDA II (قيادة شبه مستقلة في الطريق السريع)، ومساعدة الانتقال بين الحارات استنادًا إلى الذكاء الاصطناعي.

توفر أيضًا كاميرا محيطية 360°، نظام إدارة تعليق مسبق (Preview ECS)، ونظام استعادة طاقة متدرج ذكي عبر مقابض على عجلة القيادة

تجدر الإشارة إلى أن جينيسيس GV60 الجديدة مشمولة بضمان يمتد لـ5 سنوات دون حد أقصى لعدد الكيلومترات، وضمان منفصل على البطارية لمدة 8 سنوات أو 160 ألف كيلومتر، و5 سنوات صيانة مجانية أو 100 ألف كيلومتر.

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