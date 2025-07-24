إكسون موبيل تعلن عن أسعار جديدة لزيوت السيارات في مصر.. قائمة رسمية

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت شركة إكسون موبيل مصر عن قائمة سعرية جديدة لزيوت وشحومات محركات السيارات المتوفرة بالأسواق المحلية خلال شهر يوليو 2025 الجاري.

وخاطبت الشركة شبكة موزعيها بأنحاء الجمهورية، بقوائم الأسعار المقترحة لبيع التجزئة بمختلف أوزانها وأنواعها سواء المخصصة لمحركات البنزين أو الديزل، والهيدروليك والمنتجات الخاصة.

وحددت الشركة أسعار أبرز منتجاتها بالسوق في فبراير الحالي كالآتي: