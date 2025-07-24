أوبل تطلق سيارتها الكهربائية Mokka GSE الجديدة بـ2.3 مليون جنيه

روسلسهايم - (د ب أ):

أعلنت شركة أوبل عن إطلاق سيارتها Mokka GSE الكهربائية الجديدة نظير سعر يتخطى حاجز 40 ألف يورو (مليونين و300 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها Mokka GSE الجديدة، التي تنتمي إلى فئة SUV المدمجة، تعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 207 كيلووات/280 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 345 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة تنطلق سيارة الطرق الوعرة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 5.9 ثانية، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 200 كلم/س.

وتم تزويد السيارة الكهربائية ببطارية بسعة 54 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 336 كلم.

ومن ناحية أخرى، تتـألق السيارة الكهربائية Mokka GSE الجديدة بعجلات مقاس 20 بوصة مع ملاقط فرامل مطلية باللون الأصفر، مع مقاعد رياضية ومقود معدل، بالإضافة إلى ترس تفاضلي على المحور الأمامي.