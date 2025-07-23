بعد تراجع 408.. تعرف على أسعار جميع سيارات بيجو موديل 2026 بمصر

القاهرة - (مصراوي):

قبل أيام، أعلنت مانسكو أوتوموتيف، الوكيل المحلي الحصري لعلامة بيجو في مصر، عن أحدث قائمة أسعار لموديلات 2026 من سيارات العلامة الفرنسية المتوفرة بالسوق المحلي خلال يوليو الجاري.

القائمة الجديدة التي تضم أربعة سيارات شهدت استقرار أسعار جميع الطرازات باستثناء السيارة بيجو 408 التي تراجعت أسعارها بقيمة ثابتة 150 ألف جنيه على جميع فئاتها مقارنة بأسعار الشهر المنقضي.

ويمكن من خلال الآتي التعرف على أسعار جميع سيارات بيجو موديل 2026 في مصر:

بيجو 408

تتوفر بيجو 408 بسعر يبدأ مليون و950 ألف جنيه للفئة Allure القياسية، والفئة GT Pack مليونين 300 ألف جنيه.

بيجو 2008

تتاح بيجو 2008 الجديدة التي تعد أرخص سيارات العلامة الفرنسية بمصر بسعر رسمي يبدأ من مليون 499 ألف و990 جنيه للفئة الأولى ألورا، والفئة الثانية جي تي لاين الأعلى تجهيزًا بمليون و649 ألف و990 جنيه.

بيجو 3008

تقدم بيجو 3008 الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV بسعر يبدأ من مليونين و199 ألف و990 جنيه للفئة Allure، والفئة GT الثانية الأعلى تجهيزًا بمليونين و459 ألف و990 جنيه.

بيجو 5008

تعد بيجو 5008 السيارة الأكبر حجمًا والأعلى سعرًا بين سيارات العلامة بمصر، وتتوفر بفئتين من التجهيزات بسعر يبدأ من مليونين و424 ألف و990 جنيه للفئة Allure، والفئة GT سعرها الرسمي مليونين و674 ألف و990 جنيه.

اقرأ أيضًا:

بـ2240 جنيه.. قسط أرخص سيارة جديدة في مصر

"سيارات أكل العيش".. تويوتا كوستر 23 راكب موديل 2025 في مصر بهذا السعر

بعد التصدير.. بيراميدز تعلن موعد طرح إطارات السيارات "الملاكي" بمصر

السيارة التي تخشاها أمريكا.. كم يبلغ سعرها بمصر في 2025

قصة كرة صغيرة تسببت في خسارة مالك تسلا 768 مليون دولار في يوم واحد

لـ"محدودي الدخل".. 4 سيارات في سوق المستعمل تبدأ من 25 ألف جنيه

إقبال تاريخي على سيارة شاومي الكهربائية الجديدة.. 196 ألف طلب في دقيقتين