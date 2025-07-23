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بفضل "سانديرو" و"كليو"| مبيعات رينو تتجاوز 1.1 مليون سيارة في النصف الأول من 2025

02:29 م الأربعاء 23 يوليه 2025

سيارات رينو - أرشيفية

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باريس - (د ب أ):

باعت شركة رينو الفرنسية المصنعة للسيارات نحو 1.17مليون مركبة في النصف الأول من 2025، بزيادة بواقع 1.3 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقفزت مبيعات المجموعة بواقع 16.3 % خارج أوروبا.

وفي أوروبا، رغم تراجع بواقع 1 % في إجمالي سوق سيارات الركاب، ارتفعت مبيعات مجموعة رينو بواقع 5.4 %، مسجلة 708.106 سيارات. وظلت طرز سانديرو وكليو الأفضل مبيعا في المنطقة.

ولكن الشركة واجهت انتكاسة في قطاع المركبات التجارية الخفيفة الأوروبية وانكمشت المبيعات فيه بواقع 13 %. وانخفضت مبيعات المركبات التجارية الخفيفة بواقع 29 % في النصف الأول.

وبالنظر إلى المستقبل، تعتزم مجموعة رينو إطلاق سبع سيارات جديدة في 2025، بما في ذلك رينو 4 إي-تك الكهربائية، وداسيا بيجستر، وألباين أيه 390 لأوروبا، وبوريل للأسواق الدولية.

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