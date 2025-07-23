أكبر شركة لمستلزمات السيارات في العالم تستعد لطرد المئات من موظفيها

رويتلينجن - (د ب أ):

تعتزم شركة بوش التكنولوجية الألمانية، أكبر شركة لإنتاج مستلزمات صناعة السيارات في العالم، إعادة هيكلة موقعها في مدينة رويتلينجن جنوبي ألمانيا، بما يشمل أيضا شطب عدد من الوظائف.

وأوضحت الشركة أن قسم إنتاج وحدات التحكم الإلكترونية في رويتلنجن لم يعد قادرًا على المنافسة، ما يستدعي تعديل الهياكل وتخفيض التكاليف.

وتعتزم بوش التركيز مستقبلاً في هذا الموقع على إنتاج أشباه الموصلات، وقالت الشركة إنه بناءً على هذه الخطط، فإنها تتوقع الحاجة إلى شطب ما يصل إلى 1.100 وظيفة بحلول نهاية عام 2029، مشيرة إلى أن التقليص سيتم في قسمي تصنيع وإنتاج وحدات التحكم، بالإضافة إلى قسم الإدارة.

وتأتي هذه الخطوة على خلفية صعوبة الظروف الحالية في سوق وحدات التحكم، والتراجع الملحوظ في عدد المبيعات واشتداد المنافسة، وزيادة الضغوط السعرية في السوق.

وقال ديرك كريس، عضو مجلس إدارة الشركة المسؤول عن هذا القطاع:" علينا أن نعدل إعدادتنا بسرعة بما يتماشى مع التغيرات السريعة في السوق، وأن نزيد من القدرة التنافسية بغرض تعزيز مكانة هذا الموقع بشكل دائم"، لافتا إلى اشتداد المنافسة في السوق بسبب دخول شركات جديدة.

وأضاف كريس أن "التقليص اللازم في الوظائف لم يكن سهلاً بالنسبة لنا، لكنه ضروري بشكل ملح في هذه المرحلة لتأمين مستقبل الموقع"، وذكر أن الشركة أخطرت ممثلي العمال والموظفين في رويتلينجن بالمستجدات، لكنه أشار إلى أنه لم تُتخذ بعد قرارات بخصوص الإجراءات المحتملة.

ومن المقرر الآن الشروع في محادثات مع مجلس العمال بهدف الوصول إلى حلول مشتركة وتنفيذها بشكل يراعي الجوانب الاجتماعية.

وبالتوازي مع إعادة الهيكلة، تستمر بوش في الاستثمار في مجال أشباه الموصلات، حيث سيتم توسيع مساحة غرف التصنيع النظيفة في رويتلينجن بأكثر من 5000 متر مربع بحلول نهاية 2025، من أجل إنتاج رقائق السيليكون كربيد، والتي تُستخدم في السيارات الكهربائية لزيادة مدى السير وتحسين كفاءة الشحن من خلال تقليل الفاقد في الطاقة.

ولا تشمل خطط التقليص وحدات "بوش إي بايك سيستمز" و"بوش سنسورتيك". ويبلغ إجمالي عدد العاملين في موقع رويتلينجن الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترًا جنوب شتوتجارت، حوالي عشرة آلاف عامل.

ومنذ أواخر عام 2023، أطلقت بوش التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة جيرلينجن القريبة شتوتجارت، عدة برامج لتقليص الوظائف، ومن المنتظر أن يتم شطب آلاف الوظائف على مستوى العالم خلال السنوات القادمة. وبإضافة خطة رويتلنجن، يرتفع عدد الوظائف التي سيشملها التقليص إلى أكثر من 14 ألف وظيفة، منها عدد كبير في قطاع الإمداد داخل ألمانيا.

يذكر أنه في نهاية عام 2024، بلغ عدد موظفي بوش حول العالم 417 ألف و900 شخص، أي أقل بمقدار 11 ألف و500 شخص مقارنة بالعام 2023. وفي ألمانيا وحدها، انخفض عدد عاملي الشركة بمقدار 4.400 شخص ليصل إلى 129 ألأف و800 شخص (أي بتراجع بنسبة سالب 3.3%).