سيارات "جينيسيس" تنطلق لأول مرة في شمال أفريقيا من بوابة السوق المصري

تغطية - أيمن صبري ومحمود أمين:

تصوير - محمد جمال:

كشفت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "جينيسيس" Genesis التجارية في مصر، رسميًا ولأول مرة عن سيارات العلامة الكورية الجنوبية في السوق المحلي وشمال أفريقيا.

ونظم الوكيل المحلي، مساء الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا داخل أول صالة عرض 3S للعلامة الكورية في مصر بالقاهرة الجديدة، والذي أعلن فيه عن تقديم ثلاث سيارات كهربائية تتنوع ما بين SUV وسيدان.

صالة العرض المتطورة الجديدة مقامة مساحة 895 مترًا مربعًا، وتتسع إلى عرض خمس طرازات من سيارات Genesis، بالإضافة إلى منطقة مخصصة لتسليم السيارات، بما يضمن تجربة عملاء استثنائية وشخصية.

وأوضحت جي بي أوتو أنه إلى جانب السيارات الكهربائية التي تتوفر لعملاء السوق المحلي، ستتيح الشركة أيضًا طرازات جينيسيس التي تعمل بمحركات احتراق داخلي (ICE) بنظام الطلب المسبق.

ويمكن من خلال الآتي التعرف على أسعار سيارات جينيسيس الثلاث التي انضمت رسميًا للسوق المحلي:

جينيسيس GV60 Electrified

تبدأ أسعار جينيسيس GV60 Electrified الرياضية متعددة الأغراض من 3,500,000 جنيه للفئة Dynamic، و4,100,000 جنيه للفئة Advanced، والفئة Performance الأعلى تجهيزًا تقدم بـ4,950,000 جنيه.

جينيسيس GV70 Electrified

تتوفر جينيسيس GV70 Electrified الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV بفئتين من التجيهزات وتبدأ أسعارها من 4.500.000 جنيه للفئة Dynamic، والفئة Advanced الأعلى تجهيزًا سعرها 4.800.000 جنيه.

جينيسيس G80 Electrified

تعد G80 Electrified السيارة السيدان الوحيدة في قائمة جينيسيس التي تم تقديمها في مصر حتى الآن، كما أنها السيارة الأعلى سعرًا بين سيارات العلامة حيث تتوفر بسعر يبدأ من 4.750.000 جنيه للفئة Dynamic، والفئة Advanced بـ4.950.000 جنيه، والفئة Performance الأعلى تجهيزًا بـ5.450.000 جنيه.

يشار إلى أن الوكيل المحلي أعلن عن تقديم ضمان على السيارات الثلاث مدته 5 سنوات بدون حد أقصى للكيلومترات، و8 سنوات أو 160 ألف كيلومتر ضمان على البطارية، وصيانة مجانية لمدة 5 سنوات أو 100 ألف كيلومتر.

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