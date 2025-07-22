القاهرة - (مصراوي):

أعلنت شركة سهولة، إحدى شركات التمويل الاستهلاكي في مصر، عن إطلاق برنامج "START" لتمويل السيارات، والذي تهدف من خلاله إلى توسيع قاعدة خدماتها وتقديم حلول تمويلية مرنة وسهلة الوصول.

وأوضحت الشركة في بيان، أن برنامج التمويل الجديد يتيح للعملاء فرصة امتلاك سيارة بتمويل يصل إلى 80% من قيمة السيارة، وبتجربة تعتمد على دراسة وقرار ائتماني خلال ساعة واحدة فقط باستخدام بطاقة الرقم القومي.

وتتيح الشركة تمويل يصل إلى7 ملايين جنيه مع إمكانية السداد على فترة تمتد حتى 84 شهرًا (7 سنوات)، وذلك من خلال مجموعة من معارض السيارات المتعاقدة مع التطبيق.

وتقدم سهولة خدمتها الجديدة إلى الموظفين وأصحاب الأعمال الحرة، بشرط أن يتراوح عمر المتقدم بين 21 و 60 عامًا للموظفين، وحتى 65 عامًا لأصحاب الأعمال الحرة عند استحقاق القرض.

يشار إلى أن البرنامج يتيح تمويل جميع أنواع السيارات الجديدة والمستعملة، مع حد أدنى للدفعة المقدمة 20% من قيمة السيارة، ولم تحدد الشركة في بيانها سعر الفائدة على التمويل الذي تقدمه.

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