كيا تطلق سيارتها EV4 الكهربائية المدمجة في الأسواق.. صور

سول - (د ب أ):

أعلنت شركة كيا الكورية الجنوبية الرائدة في صناعة السيارات، عن إطلاق سيارتها الكهربائية EV4 الجديدة، التي تنتمي إلى الفئة المدمجة.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن سيارتها EV4 الجديدة تعتمد على سواعد محرك كهربائي مثبت على المحور الأمامي بقوة 150 كيلووات/204 حصان.

وتتوفر للسيارة الكهربائية بطارية بسعة 58.3 كيلووات ساعة، والتي تتيح مدى سير يصل إلى 440 كلم، أو بطارية بسعة 81.4 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 625 كلم.

وعلى الرغم من أن كيا اعتمدت على نظام جهد كهربائي 400 فولت بدلا من 800 فولت المستخدم في طرازاتها الأعلى، إلا أن البطارية الأكبر يمكن شحنها من 10 إلى 80% في غضون 31 دقيقة عند توفر الظروف المثالية.

وتأتي السيارة EV4 الجديدة مزودة بشكل قياسي بنظام ملاحة وكاميرا خلفية ونظام مكيف أوتوماتيكي، وهي تعد أول طراز من كيا يحصل على دمج مباشر لخدمة Google Places ضمن نظام الملاحة، والذي يعرض للمستخدمين الصور ومواعيد العمل ومعلومات إضافية عن الوجهات.