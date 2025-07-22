بكين - (د ب أ):

كشفت شركة شاومي النقاب عن سيارتها الكهربائية YU7 SUV الجديدة، التي تنتمي إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الأغراض.

ثلاثة موديلات

وأوضحت الشركة الصينية أن سيارتها الكهربائية YU7 SUV فائقة الأداء الجديدة تتوفر بثلاثة موديلات، هي: الموديل القياسي بنظام الدفع الخلفي والموديل Pro بنظام الدفع الرباعي والموديل Max الأعلى في فئته، وتزأر بقوة تتراوح من 315 كيلووات/428 حصان إلى 508 كيلووات/618 حصان.

وتعتمد السيارة الكهربائية على تقنية الشحن بقوة 800 فولت، والتي تتيح الشحن السريع للبطارية؛ حيث يمكن شحن البطارية من 10 إلى 80% في غضون 12 دقيقة، ما يعادل مدى سير يبلغ حوالي 620 كلم في ربع ساعة فقط من الشحن.

وتتوفر للسيارة الكهربائية بطاريات بسعة تصل إلى 101.7 كيلووات ساعة، مع مدى سير يصل إلى 835 كلم.

مقصورة داخلية فخمة

وتتمتع السيارة الكهربائية بمقصورة داخلية فخمة؛ حيث تأتي مزودة بمقاعد مكسوة بجلد النابا الفاخر، كما أنها تشتمل على تجهيزات تقنية عالية مثل شاشة عرض قياس 16.1 بوصة وشاشة Head-up بعرض يزيد على متر، مع مجموعة من الوظائف الرقمية تضمن تجربة قيادة متصلة، فضلا عن نظام Dolby Atmos الصوتي الفائق.

كما تم تجهيز السيارة YU7 SUV الكهربائية بمجموعة حركة وتعليق متوائمة وأنظمة مساعدة متعددة، بما في ذلك مستشعرات LiDAR.