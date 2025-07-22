مرسيدس تكشف عن أول سيارة كومبي كهربائية في تاريخها.. تعرف عليها

شتوتجارت - (د ب أ):

كشفت شركة مرسيدس الألمانية الرائدة في صناعة السيارات، النقاب عن سيارتها CLA Shooting Brake الجديدة، التي تمثل باكورة إنتاجها من موديلات الكومبي الكهربائية.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها CLA Shooting Brake الجديدة تأتي بطول 72ر4 متر، بينما تتراوح سعة صندوق الأمتعة الخلفي من 455 إلى 1290 لترا، فضلا عن نحو 100 لتر إضافية في مساحة التخزين الأمامية.

أنظمة الدفع

وعلى صعيد أنظمة الدفع، تعتمد السيارة CLA Shooting Brake الكومبي على سواعد محرك كهربائي بقوة 200 كيلووات/272 حصان مع بطارية بسعة 85 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 761 كلم.

كما يتوفر نظام دفع يتألف من محركين كهربائيين بقوة إجمالية تبلغ 260 كيلووات/354 حصان، مع بطارية توفر مدى سير يصل إلى 730 كلم.

ومن المقرر أن تطرح مرسيدس سيارتها الكومبي CLA Shooting Brake الكهربائية في الأسواق في ربيع 2026، غير أنها لم تفصح بعد عن أسعارها المتوقعة.