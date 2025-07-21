لو معاك 75 ألف جنيه.. هذه السيارات يمكنك شراؤها في سوق المستعمل

القاهرة - (مصراوي):

في ظل الارتفاعات غير المسبوقة التي شهدها سوق السيارات الجديدة بمصر خلال السنوات الثلاث الماضية، يتجه الكثير من المستهلكين للبحث عن بدائل اقتصادية في سوق السيارات المستعملة.

وإذا كانت الميزانية التي حددتها لشراء سيارة لا تتجاوز 50 ألف جنيه، فهناك في سوق المستعمل عدد من الخيارات التي تتوفر ويمكنها تلبية احتياجاتك اليومية، بشرط اختيار السيارة بعناية والاطلاع على تكاليف تشغيلها وصيانتها.

فيما يلي قائمة بأبرز السيارات المتاحة في سوق المستعمل بهذا السعر، إلى جانب تكاليف الصيانة التقريبية وقطع الغيار الشائعة:

1. فيات 128 (موديلات الثمانينات والتسعينات)

السعر في السوق: من 45.0000 إلى 60.000 جنيه.

مميزات: سيارة صغيرة، اقتصادية، وقطع غيارها متوفرة بكثرة وبأسعار زهيدة.

عيوب: تفتقر لعوامل الأمان، تحتاج لصيانة مستمرة.

2. لادا 2105 (موديلات 1992 - 1996)

السعر في السوق: من 45.000 إلى 60.000 جنيه.

مميزات: تتحمل الطرق الوعرة، وميكانيكيتها بسيطة.

عيوب: شكل قديم، كماليات محدودة، واستهلاك بنزين مرتفع نسبيًا.

3. سوزوكي ماروتي (موديلات 1994 – 1998)

السعر في السوق: من 68.000 إلى 75.000 جنيه.

مميزات: منخفضة التكاليف في التشغيل، قطع غيارها متوفرة.

عيوب: حجم صغير جدًا، لا تناسب الطرق السريعة.

4. بيجو 504 (موديلات 1977 - 1979)

السعر في السوق: من 66.000 إلى 78.000 جنيه حسب الحالة.

مميزات: محرك قوي، وسهل الصيانة.

عيوب: ارتفاع استهلاك الوقود، وعدم توافر قطع الغيار في عدد من المحافظات.

5.فيات ريتمو (موديلات من 1980 - 1985)

السعر في السوق: من 50.000 إلى 66.000 جنيه حسب الحالة.

مميزات: محرك قوي، وسهل الصيانة.

عيوب: ارتفاع استهلاك الوقود، والاعتماد على ميكانيكي متخصص.