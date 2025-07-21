هل يحق لأفراد المشاركة في مزاد سيارات مطار القاهرة المقبل؟

القاهرة - (مصراوي):

تعقد الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، جلسة مزاد علني كبير يوم الأحد الموافق 27 يوليو الجاري، لبيع "لوطات" سيارات تابعة لجمارك مطار القاهرة الدولي ونويبع.

تقام جلسة المزاد بحسب المعلن من الهيئة المركزية للمبيعات المشرف على البيع، في قاعة نادي الجيزة الرياضية بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

ويتاح المشاركة في المزاد بصفة هيئات أو شركات، وذلك بتقديم البطاقة الضريبية أو السجل التجاري، كما يمكن لأفراد المشاركة في المزاد ويكتفى بتقديم بطاقة الرقم القومي وتكون سارية، بشرط شراء كراسة الشروط والمواصفات وتسديد المبلغ التأمين المحدد من قبل الهيئة.

يضم المزاد بحسب المذكور بكراسة الشروط والمواصفات سيارات ملاكي ونقل ورأس جرار ماركات (نيسان - فولكس فاجن - أودي - بي إم دبليو - مرسيدس - تويوتا - دودج - لاند روفر - جيب شيروكي - كاديلاك - فورد - هيونداي - كرايسلر).

وأشارت اللجنة المشرفة على المزاد إلى أن جميع المركبات ماركات وموديلات وطرازات مختلفة، والبيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة الشروط.

تبلغ قيمة كراسة الشروط 400 جنيه وتباع بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في أبراج وزارة المالية بامتداد شارع رمسيس برج 2؛ وقيمتها لا ترد في حال عدم الحصول على أي من المعروض بالمزاد.

لمزيد من التفاصيل ومعرفة قيمة تأمين دخول المزاد (اضغط هنا)