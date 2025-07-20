القاهرة - (مصراوي):

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن تفاصيل وموعد جلسة مزاد علني كبير لبيع "لوطات" سيارات تابعة لجمارك مطار القاهرة الدولي ونويبع.

تقام جلسة المزاد بحسب المعلن من الهيئة المركزية للمبيعات المشرف على البيع، يوم الأحد 27 يوليو الجاري في تمام الساعة 12 ظهرًا، وذلك بقاعة نادي الجيزة الرياضية بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

يضم المزاد بحسب المذكور بكراسة الشروط والمواصفات سيارات ملاكي ونقل ورأس جرار ماركات (نيسان - فولكس فاجن - أودي - بي إم دبليو - مرسيدس - تويوتا - دودج - لاند روفر - جيب شيروكي - كاديلاك - فورد - هيونداي - كرايسلر).

وأشارت اللجنة المشرفة على المزاد إلى أن جميع المركبات ماركات وموديلات وطرازات مختلفة، والبيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة الشروط.

ويشترط لدخول المزاد شراء كراسة الشروط وقيمتها 400 جنيه وتباع بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في أبراج وزارة المالية بامتداد شارع رمسيس برج 2؛ وقيمتها لا ترد في حال عدم الحصول على أي من المعروض بالمزاد.

وحددت الهيئة مبلغ 10 آلاف جنيه لتأمين دخول المزاد، كما اشترطت سداد 30% من قيمة اللوط فور رسو المزاد وباقي ثمن في مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ عقد المزاد.

لمزيد من التفاصيل وموعد ومكان المعاينة (اضغط هنا)