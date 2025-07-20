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مرسيدس تطلق سيارتها الكهربائية CLA الجديدة

11:03 ص الأحد 20 يوليه 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    مرسيدس الكهربائية CLA الجديدة
  • عرض 6 صورة
    مرسيدس الكهربائية CLA الجديدة
  • عرض 6 صورة
    مرسيدس الكهربائية CLA الجديدة
  • عرض 6 صورة
    مرسيدس الكهربائية CLA الجديدة
  • عرض 6 صورة
    مرسيدس الكهربائية CLA الجديدة
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شتوتجارت - (د ب أ):

أعلنت شركة مرسيدس عن إطلاق سيارتها CLA الكهربائية الجديدة نظير سعر يبدأ من 55 ألف و859 يورو.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها CLA الجديدة تعتمد في الموديل CLA 250+ على سواعد محرك كهربائي في الخلف بقوة 200 كيلووات/272 حصان، بينما تعتمد في الموديل CLA 350 على سواعد محركين كهربائيين بقوة 260 كيلووات/354 حصان مع نظام الدفع الرباعي.

وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع السيارة الكوبيه رباعية الأبواب، التي يبلغ طولها 72ر4 متر، بسرعة قصوى تصل إلى 210 كلم/س.

وتتوفر للنسختين بطارية بسعة 85 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 792 كلم، في حين يتم شحن البطارية بقدرة 320 كيلووات.

مرسيدس الكهربائية CLA السيارات الجديدة عالم السيارات
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