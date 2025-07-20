نظرة سريعة على السيارات الكهربائية الصغيرة

برلين - (د ب أ):

يشهد سوق السيارات الكهربائية الصغيرة ازدهارا كبيرا لما تتمتع به من مزايا عديدة؛ حيث إنها تتناسب مع القيادة في المدن وسهلة المناورة وصديقة للبيئة.

وأوضح خبير السيارات الألماني البروفيسور شتيفان براتزل قائلا: "هناك حاجة ماسة حاليا إلى سيارات صغيرة بأسعار معقولة يمكنها منافسة الموديلات المماثلة المزودة بمحركات احتراق داخلي".

متطلبات القيم الحدية

ولا يقتصر هذا الطلب على عملاء السيارات، ولكنه موجود أيضا في صناعة السيارات؛ حيث أوضح البروفيسور الألماني قائلا: "عن طريق السيارات الكهربائية الصغيرة يمكن تلبية متطلبات القيم الحدية لمواصفات الاتحاد الأوروبي بسهولة أكبر من محركات الاحتراق الداخلي، ولذلك ينصب اهتمام الشركات العالمية على هذا القطاع".

ولذلك يتوقع البروفيسور براتزل طرح مجموعة أكبر من السيارات الكهربائية الصغيرة مستقبلا، وإن لم يكن من جميع الشركات المنتجة.

ومن جانبه، أوضح خبير السيارات الألماني ينس درالي قائلا: "هناك بعض الموديلات الجديدة والمثيرة للاهتمام في فئة السيارات الكهربائية الصغيرة مثل هيونداي Inster ورينو R5 ونيسان Micra وفولكس فاجن ID.2 والموديل ID.1 المتوقع طرحه لاحقا".

وتختلف هذه الموديلات فيما بينها اختلافا كبيرة مثل هيونداي Inster ورينو R5 وترضي فئات مختلفة من العملاء. وبينما ينصب اهتمام هيونداي في سيارتها على المقصورة الداخلية المتنوعة، والتي تسع لاستيعاب 4 أشخاص، تأتي سيارة رينو R5 بطابعها الكلاسيكي مع مستوى فائق من الأداء ومتعة القيادة حسب الموديل، كما تتمتع سيارات ميني الكهربائية بمعدلات أداء فائقة حسب مستوى القوة.

تكلفة باهظة

وعلى الرغم من زيادة عدد السيارات الكهربائية المخصصة للمدن، إلا أنها لا تزال تنطوي على بعض العيوب. وأوضح درالي قائلا: "مقارنة بالسيارات الصغيرة المزودة بمحركات احتراق داخلي لا تزال الموديلات الكهربائية باهظة التكلفة، كما أن الحديث عن سيارات كهربائية صغيرة بتكلفة معقولة هو مجرد ستار دخاني". ولا تزال الموديلات المماثلة والمزودة بمحركات بنزين متوافرة بتكلفة أقل بكثير.

ويتعين على العملاء الراغبين في شراء سيارات كهربائية صغيرة تقييم مدى جدوى تكلفة الموديلات المزودة بمحرك احتراق داخلي؛ حيث يمكن موازنة تكاليف الشراء المرتفعة مع انخفاض تكاليف الصيانة المحتملة.

مدى سير مقبول

وعلى الرغم من صغر حجم البطارية، إلا أن مدى السير يعتبر مقبولا للاستخدام اليومي، ومع ذلك لا يتم شحن السيارات الكهربائية الصغيرة إلا بتيار شحن متردد بقوة 11 وات، مع توافر إمكانية الشحن السريع بواسطة التيار المستمر بشكل اختياري. وقد يترتب على ذلك فترات شحن طويلة، وهو ما قد يسبب بعض الإزعاج وخاصة في العطلات.

وفيما يلي نظرة سريعة على باقة مختارة من السيارات الكهربائية الصغيرة المتوقع طرحها في الأسواق قريبا:

بي واي دي Dolphin Surf

تأتي السيارة الكهربائية الصغيرة Dolphin Surf الجديدة من "بي واي دي" بطول 99ر3 متر. وتأتي النسخة المخصصة لأربعة أشخاص بقوة 65 كيلووات/88 حصان وبطارية بسعة 30 كيلووات ساعة، بينما يصل مدى السير إلى 220 كلم.

وهناك إصدارات مزودة ببطارية بسعة 2ر43 كيلووات ساعة وبمدى سير 322 كلم، بالإضافة إلى إصدار بقوة 115 كيلووات/156 حصان.

ستروين e-C3

تعتبر سيارة ستروين e-C3 واحدة من أرخص السيارات الكهربائية الصغيرة في الأسواق الأوروبية. وتعتمد هذه السيارة خماسية الأبواب على سواعد محرك كهربائي بقوة 83 كيلووات/113 حصان وبطارية بسعة 44 كيلووات ساعة، وتصل إلى مدى سير يبلغ 322 كلم وفقا لاختبار WLTP.

ويبلغ طول السيارة الفرنسية 01ر4 متر، وتوفر مساحة لاستيعاب 5 أشخاص، وتعتمد على نفس المنصة الخاصة بالموديلات الأخرى مثل فيات Grande Panda Electric وأوبل Corsa-e وبيجو e-208.

داسيا Spring

تأتي سيارة داسيا Spring بطول 70ر3 متر. وتعتمد السيارة خماسية الأبواب على سواعد محرك كهربائي بقوة 33 كيلووات/44 حصان، وبطارية بسعة 8ر26 كيلووات ساعة، ويصل مدى السير إلى 225 كلم حسب اختبار WLTP.

ومع ذلك لا يتم شحن النسخة الأساسية إلا بواسطة تيار متردد بقوة 7ر3 كيلووات، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 125 كلم/س.

فيات Grande Panda Electric

على الرغم من أن سيارة فيات Grande Panda Electric تبدو صغيرة من الخارج وتأتي بطول 90ر3 متر، إلا أن السيارة الإيطالية توفر المزيد من الرحابة في المقصورة الداخلية، وقامت شركة فيات بتركيب المحرك الكهربائي على المحور الأمامي ويولد قوة 83 كيلووات/113 حصان، ويتم تغذيته من بطارية 44 كيلووات ساعة، بينما يصل مدى السير إلى 320 كلم وفقا لاختبار WLTP. وتشتمل التجهيزات التقنية على شحن سريع بالتيار المستمر بقدرة 100 كيلووات.

هيونداي Inster

تأتي سيارة هيونداي Inster بتصميم عصري ومناسب للاستخدام اليومي وتتمتع بمقصورة متعددة الاستخدامات. وتمتاز السيارة خماسية الأبواب بطول 82ر3 متر وتولد قوة 71 كيلووات/97 حصان أو 85 كيلووات/115 حصان وتصل سرعتها القصوى إلى 140 كلم/س أو 150 كلم/س.

وتتراوح قدرة الشحن بالتيار المستمر بين 73 و85 كيلووات، ويصل الحد الأقصى لقدرة الشحن بالتيار المتردد 11 كيلووات للبطارية بسعة 42 كيلووات ساعة أو 49 كيلووات ساعة، بينما يصل مدى السير حسب الموديل إلى 327 أو 370 كلم.

ميني Cooper E

يعتمد الإصدار الكهربائي الأساسي من سيارات ميني على سواعد محرك كهربائي بقوة 135 كيلووات/184 حصان، ويأتي الموديل الأقوى Cooper SE بقوة 160 كيلووات/218 حصان، والإصدار John Cooper Works Electric بقوة 190 كيلووات/258 حصان.

وتعتمد السيارة ميني Cooper E على بطارية سعة 6ر36 كيلووات ساعة وتكفي لقطع مسافة تصل إلى 300 كلم.

أما الإصدار ميني Aceman فيأتي بطول 07ر4 متر ويعتمد على نفس منظومة الدفع، ويشتمل على 5 أبواب ويوفر مساحة أكبر.

نيسان Micra

تعود سيارة نيسان Micra إلى الظهور مرة أخرى بعد انقطاع دام لمدة ثلاث سنوات، وتأتي السيارة الكهربائية الصغيرة بطول 97ر3 متر، وتعتمد على نفس المنصة المستخدمة في موديلات رينو R5 وR4.

ويزخر الموديل الأساسي خماسي الأبواب ببطارية بسعة 40 كيلووات ساعة ومحرك كهربائي بقوة 90 كيلووات/122 حصان، بينما يصل مدى السير إلى 310 كلم حسب اختبار WLTP.

ويتمتع الإصدار الفاخر من سيارة نيسان Micra ببطارية سعة 52 كيلووات ساعة ومحرك بقوة 110 كيلووات/150 حصان، مع مدى سير يصل إلى 408 كلم، ويمكن شحن سيارة نيسان الكهربائية بقوة 80 كيلووات أو 100 كيلووات حسب الموديل.

بيجو e-208

تشترك سيارة بيجو e-208، التي تأتي بطول 05ر4 متر، مع سيارة أوبل Corsa Electric في نفس المنصة التقنية ضمن مجموعة شركات "ستيلانتس"، وتعتمد سيارة بيجو على سواعد محرك كهربائي بقوة 100 كيلووات/136 حصان مع بطارية بسعة 50 كيلووات ساعة، وتكفي لقطع مسافة 362 كلم.

كما يتوفر إصدار يعتمد على محرك بقوة 115 كيلووات/156 حصان وبطارية بسعة 51 كيلووات ساعة، وتكفي شحنة البطارية لقطع مسافة 432 كلم.

رينو R5

تأتي سيارة رينو R5 الكهربائية بطول 92ر3 متر وبخمسة أبواب، وتعتمد على سواعد محرك بقوة 90 كيلووات/122 حصان أو 110 كيلووات/150 حصان، ويتم نقل قوة المحرك إلى العجلات الأمامية، وتكفي شحنة البطارية حسب الموديل لقطع مسافة 350 أو 410 كلم.

وتبعا لنوع البطارية فإنه يمكن شحن سيارة رينو R5 بقوة تصل إلى 80 كيلووات أو 100 كيلووات.

فولكس فاجن ID.2 و ID.1

تخطط شركة فولكس فاجن للدخول إلى قطاع السيارات الكهربائية الصغيرة بدءا من عام 2026 من خلال طرح الموديل ID.2، والذي يعتبر النسخة الكهربائية من سيارة فولكس فاجن Polo، وتأتي السيارة الألمانية الجديدة بطول 05ر4 متر وتوفر مساحة لاستيعاب 5 أشخاص. وتعتمد السيارة على مجموعة متنوعة من المحركات الكهربائية بقوة تصل إلى 166 كيلووات/226 حصان وبطاريات بمدى سير يصل إلى 450 كلم.

كما تخطط الشركة الألمانية لإطلاق الموديل ID.1 الأصغر، ليحل محل الموديل eUp! خلال عام 2027 على أقصى تقدير، وستأتي هذه السيارة بطول 9ر3 متر.