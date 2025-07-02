نيسان تستدعي قرابة نصف مليون سيارة بسبب عيب خطير

طوكيو - (د ب أ):

أعلنت شركة "نيسان" للسيارات في أمريكا الشمالية، اليوم الأربعاء، عن استدعاء 443 ألفا و899 سيارة، بحسب ما ورد في إشعار استدعاء صادر عن "الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة" على الإنترنت.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، بأن "نيسان" سوف تستدعي بعض السيارات من طراز "روج" (موديلات بين عامي 2021 و2024)، و"ألتيما" (موديلات خلال عامي 2019 و2020)، و"إنفينيتي كيو إكس 50" (موديلات خلال عامي 2019 و2022)، و"إنفينيتي كيو إكس 55" (موديلات عام 2022)، المجهزة بمحركات توربو متغيرة الضغط ذات ثلاث أسطوانات سعة 5ر1 لتر، أو ذات أربع أسطوانات سعة 0ر2 لتر.

وقد تشتمل محامل المحركات على عيوب تصنيع، من شأنها أن تؤدي إلى تعطل المحركات.

ويشار إلى أن تعطل المحركات يزيد من خطر وقوع الحوادث.

ومن المقرر أن يقوم الوكلاء بفحص أوعية زيت المحرك، للبحث عن أي شوائب معدنية قد تكون موجودة، كما سيقومون بإصلاح المحركات أو استبدالها، حسب الحاجة.