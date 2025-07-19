Lynk & Co 06 في مصر بسعر يبدأ من مليون و400 ألف جنيه.. مواصفات تفصيلية

كتب - محمد جمال:

تقدم مجموعة عز العرب للسيارات، وكيل علامة “لينك آند كو” في مصر، السيارة Lynk & Co 06 الجديدة كليًا في مصر بثلاث فئات مختلفة التجهيزات وضمان يصل لخمس سنوات أو حتى 150,000 كيلو متر خلال شهر يوليو الجاري.

تقدم Lynk & Co 06 الجديدة كليًا في مصر بـ 3 فئات بسعر رسمي يبدأ من 1,399,000 جنيه للفئة Core Plus، و 1,499,000 جنيه للفئة Hyper Pro، و 1,599,000 جنيه للفئة Hyper Halo بجانب أن السيارة تأتي بضمان مدته تصل إلى خمس سنوات أو حتى 150,000 كيلو متر.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات Lynk & Co 06 التفصيلية بالسوق المصري:

تقدم السيارة في السوق المصري بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر تربو، بقوة 181 حصان، مع عزم دوران يبلغ 290 نيوتن.متر، ويتوفر بين 2000 و3500 دورة في الدقيقة.

كما تتوفر السيارة أيضًا بإصدار هجين قابل للشحن الخارجي PHEV يجمع بين نفس محرك البنزين ومحركين كهربائيين، بقوة إجمالية 299 حصانًا، وعزم دوران 568 نيوتن.متر، مع مدى كهربائي يصل إلى 102 كيلومتر بفضل بطارية سعتها 19.09 كيلوواط/ساعة.

ويتميز تصميمه الخارجي الجريء وداخليته المتقنة التي تشمل شاشة مركزية بقياس 12.3 بوصة ونظام تحكم تكيفي في السرعة ونظام صوتي فاخر، يرفع المعايير في هذه الفئة، مزودًا بمحرك بسعة 1.5 لتر يولد 180 حصانًا، يحقق الطراز توازنًا مثاليًا بين الكفاءة في استهلاك الوقود والأداء الديناميكي، مما يضمن تجربة قيادة مثيرة في كل رحلة.

تهتم السيارة بشكل كبير بجوانب الأمان، حيث زودت ببنية هيكلية قوية وعالية الصلابة، ومجموعة كبيرة من الوسائد الهوائية تشمل وسائد أمامية، وجانبية، وستائرية. وتضم أنظمة الأمان الإلكترونية المتقدمة نظام الثبات الإلكتروني ESP 9.3، ونظام الحماية من الانقلاب Anti Rollover Protection، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات Hill Start Assist، ونظام الرؤية المحيطية 360 درجة، بالإضافة إلى مثبت سرعة Cruise Control يُسهّل القيادة في الرحلات الطويلة.

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