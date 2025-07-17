القاهرة - (مصراوي):

نشرت القناة الرسمية للبرنامج الأوروبي لتقييم وسائل الأمان بالسيارات الجديدة (Euro NCAP) على موقع "يوتيوب"، نتائج اختبار سيارة شيري تيجو 7 الرياضية متعددة الاستخدامات موديل 2025.

وواجهت سيارة شيري الصينية الجديدة محاكاة لحادث اصطدام أمامي جهة السائق بسرعة 64 كم/س، وكذا الاصطدام الأمامي الكلي بسرعة 50 كم/س، والاصطدام الجانبي بجسم متحرك على سرعة 50 كم/س.

كما تعرضت قوائم السيارة الجانبية إلى الاصطدام بجسم صلب بسرعة 32 كم/س، وكذلك تم اختبار ارتداد مقعد السائق عند الاصطدام بسرعة 16 و24 كم/س.

وبانتهاء الاختبار الذي بحث فاعلية وسائل حماية السائق والراكب الأمامي والركاب بالخلف والأطفال والمارة، منح (Euro NCAP) السيارة 4 من أصل 5 نجوم.

وحققت أنظمة الأمان بالسيارة معدلات حماية للسائق قدرت بنسبة 80% والركاب بالمقاعد الخلفية بنسبة 77% والمارة بنسبة01%، وحصلت وسائل الأمان المساعدة على نسبة 78%.

يذكر أن مصر يتوفر بها مصنع لإنتاج سيارات شيري تيجو 7، وتقدم السيارة بمحرك تربو 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 145 حصان وعزم 210 نيوتن.متر عند 1750 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة ثنائي التعشيق 6 سرعات.

تأتي تيجو 7 الصينية بطول 4.50 متر من ضمنه 2.67 متر لقاعدة العجلات مع عرض 1.83 متر وارتفاع 1.67 متر، وتقف السيارة على جنوط 17 بوصة

تمتلك سيارة شيري أنظمة أمان في مقدمتها فرامل ABS مع دعم للفرامل EBA وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات.

يأتي هذا بجانب ASR لمنع الانزلاق ودعم التوازن أثناء صعود المرتفعات ونزول المنحدرات ومراقبة ضغط الإطارات مع حساسات ركن خلفية بكاميرا ووسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي.

وتمتاز الفئة الثانية الأعلى تجهيزًا بوسائد هوائية جانبية وحساسات ركن أمامية.

تقدم السيارة بمصابيح أمامية هالوجين مع تقنية LED للإضاءة النهارية والمصابيح الخلفية ومرايا جانبية بتسخين وطي كهربائي أما من الداخل، فقدمت المقصورة بشاشة وسطية 9 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

كما يتوفر بالسيارة نظام صوتي من 4 سماعات بجانب شاشة 4.8 بوصة مدمجة بالعدادات ومثبت سرعة ومفتاح ذكي وتكييف أوتوماتيكي بفتحات خلفية.

بينما تزيد الفئة الثانية بفتحتين USB خلفيين وحامل خلفي للأكواب وفتحة سقف بانورامية وفرش جلد للمقاعد.

تباع شيري في مصر خلال شهر يوليو الجاري بأسعار رسمية تبدأ من 995 ألف جنيه للفئة القياسية، والفئة الثانية الأعلى تجهيزًا بمليون و80 ألف جنيه.

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