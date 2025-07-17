بعد تراجع الأسعار.. تعرف على أرخص سيارة تقدمها "هافال" في مصر

القاهرة - (مصراوي):

أقرت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "هافال"Haval التجارية في مصر، تخفيضًا بأسعار السيارة Jolion فيس ليفت التي تعد أرخص سيارات العلامة الصينية في مصر خلال شهر يوليو الجاري.

ووفقًا لقائمة الأسعار الجديدة المعلنة من الوكيل المحلي، فقد تراجعت أسعار هافال Jolion فيس ليفت بقيم تتراوح بين 30 و70 ألف جنيه، إذ أصبح سعرها يبدأ من مليون و80 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون 170 ألف جنيه للثانية، ومليون 250 ألف جنيه للثالثة، ومليون 300 ألف جنيه للفئة الرابعة.

تعتمد سيارة هافال Jolion FL على سواعد محرك تربو 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 148 حصان وعزم أقصى 220 نيوتن مع ناقل حركة ثنائي التعشيق 7 سرعات مدعم عبر نظام تزييت للتبريد Wet Clutches.

جهزت السيارة قياسيًا بأنظمة منع انغلاق الفرامل ABS وEBD لتوزيع قوة الفرامل على العجلات وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات مع دعم التماسك ومساعدة الفرامل Brake Assist وHDC للتوازن عند المنحدرات وفرامل يد إلكترونية بخاصية Auto Hold بجانب وسادتين هوائيتين للسائق الراكب الأمامي.

تتوفر السيارة بـ6 وسائد هوائية بدءًا من الفئة الثانية مع أنظمة HHC لدعم التوازن أثناء المرتفعات وSCM لإيقاف السيارة بعد التصادم وEBAS للتنبيه من مخاطر الاصدام بجانب كاميرا خلفية.

أما الفئة الثالثة تمتلك كاميرات 360 درجة، فيما الفئة الأعلى تحتوي على أنظمة تتضمن TJA لدعم القيادة أثناء الازدحام ودعم النقطة العمياء مع مساعد لمنع التصادم وقت تغيير الحارة المرورية والتحذير من مغادرتها والحفاظ عليها ونظام الكبح التلقائي أثناء الطوارئ.

تشمل تجهيزات هافال جوليون القياسية مفتاح ذكي ومصابيح هالوجين أمامية مع إضاءة نهارية LED وجنوط 17 بوصة ومثبت سرعة مع فتحات خلفية ونظم صوتي من 4 سماعات مع بلوتوث بالإضافة لشاشة وسطية قياس 10.25 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

بينما تقدم الفئة الأعلى تجهيزًا بشاشة عدادات رقمية وأخرى وسطية بقياس 12.3 بوصة وشاحن لاسلكي بالإضافة لإضاءة محيطية وتسخين للمقاعد الأمامية و٤ مداخل USB ومثبت سرعة تفاعلي وإختيار لوضعيات القيادة.

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