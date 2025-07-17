"لارته ديزاين" تقدم مرسيدس AMG GT 53 & GT 63 بتعديلات رياضية جذابة

برلين - (د ب أ):

أعلنت شركة "لارته ديزاين" (Larte Design) عن إطلاق مجموعتين جديدتين من حِزَم التعديلات الخارجية المخصصة لطرازي مرسيدس AMG GT 53 و AMG GT 63، وذلك لإضفاء المزيد من الجاذبية عليهما.

وتركز شركة التعديل الألمانية في هذه الحِزَم على إعادة صياغة التصميم الخارجي الأصلي بإضافة لمسات مدروسة بعناية من حيث الشكل والديناميكا الهوائية، دون المساس بالشخصية الأساسية للسيارة في قسمات تعزز الهيبة دون التأثير على الأناقة.

وتتميز نسخة AMG GT 53من خلال غطاء حيز محرك جديد والجزء السفلي من المئزر الأمامي الأكثر قوة وعمقا، وهو ما يمنح الواجهة حضورا أكبر، كما تشمل الحزمة عتبات جانبية ديناميكية وأقواس عجلات موسعة تضيف لمسة رياضية بارزة. ومن الخلف يظهر الاسبويلر المقسم لجزئين لتعزيز الطابع الرياضي للسيارة.

أما طراز AMG GT 63 الأقوى، فقد تلقى إعادة تصميم معمقة في القسم الخلفي، بهدف إبراز الشخصية الرياضية وزيادة الهيبة، مع الحفاظ على لغة التصميم الأصلية لمرسيدس.

ويأتي كلا الطرازين مع حزمة مكوّنة من 12 عنصرا، منها: غطاء المحرك الجديد وكسوة المئزر الأمامي وتوسعة الرفارف والعتبات الجانبية، مع أغطية مرايا من الكربون ومشتت هواء خلفي واسبويلر خلفي ثنائي الأجزاء ومخارج عادم مزدوجة.

كما تزين شعارات LARTE Design جسم السيارة، مع حليات للمئزر الخلفي وعجلات مسبوكة.

وتتوفر الحِزَم بخيارين من المواد، ألا وهما: ألياف كربون أو مركّب لامع مطلي لإطلالة أكثر نعومة وانسجاما.