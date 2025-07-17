نصائح مهمة للتعامل السليم مع بطارية الدراجة الكهربائية

برلين - (د ب أ):

تُعد البطارية المكوّن الأساسي في كل دراجة كهربائية، وتُصنع معظم بطاريات الدراجات الكهربائية الحديثة من خلايا ليثيوم أيون المعروفة بخفة وزنها وكثافتها العالية للطاقة.

وأوردت مجلة السيارات "أوتو تسايتونج" أن عمر البطارية يعتمد ليس فقط على الاستخدام، بل أيضا على طريقة العناية بها. لذا يُنصح باتخاذ التدابير التالية:

- ينبغي تجنّب درجات الحرارة الشديدة (سواء الباردة أو الحارة)؛ نظرا لأنها تؤثر سلبا على أداء البطارية.

- يُفضل تخزين البطارية داخل حافظات واقية خاصة تحميها من البرودة والصدمات والظروف الجوية، خصوصا للبطاريات القابلة للفصل في الاستخدام الخارجي.

مدى السير

وأوضحت المجلة الألمانية أن مدى السير، الذي تُتيحه البطارية، يتأثر بعدة عوامل، ألا وهي: سعة البطارية وأسلوب القيادة وطبيعة الطريق والظروف البيئية مثلا الطرق شديدة الانحدار أو الأجواء الباردة.

وتقوم أنظمة إدارة البطارية الذكية تلقائيا بضبط استهلاك الطاقة حسب الظروف وتعرض معلومات مباشرة على شاشة الدراجة، مما يُتيح الاستخدام الأمثل، ويُساعد في تمديد المدى.

تنظيف البطارية

تعد النظافة الدورية جزءا مهما من العناية بالبطارية. وعلى الرغم من أن البطاريات الحديثة غالبا ما تُغطى بطبقة مقاومة للماء والاتساخات، لكنها لا تُغني عن تنظيفها بعد كل جولة، خاصة في التضاريس الوعرة. ويُنصح بمسح البطارية بقطعة قماش مبللة قليلا، مع تجنّب المواد الكيميائية القوية.

ومن المفيد أيضا فحص أقطاب التوصيل بشكل دوري للتأكد من نظافتها وسلامتها.

الصيانة والاستبدال

رغم العناية السليمة، قد تتعرض البطارية أحيانا لأعطال. وفي هذه الحالة يُمكن لمتاجر الدراجات والمراكز المتخصصة تقديم فحوصات دقيقة إلكترونيا لتحديد سبب العطل.

وغالبًا ما يكون استبدال البطارية هو الحل؛ نظرا لأن عمليات الإصلاح غالبا ما تكون غير مجدية اقتصاديا. ومع ذلك، تتجه الشركات المُصنّعة بشكل متزايد نحو تصميم أنظمة بطارية معيارية، تسمح باستبدال الخلايا الفردية فقط، مما يقلل التكلفة ويُطيل عمر النظام بالكامل.