ميزة في مصر لا تتوفر بالهند كانت سبب في ارتفاع سيارة تسلا 25 ألف دولار

القاهرة - (مصراوي):

قبل أيام، أعلنت شركة "تسلا" Tesla الأمريكية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات الأمريكية، عن دخولها بشكر رسمي إلى السوق الهندي الذي يعد ثالث أكبر سوق لتجارة وتوزيع السيارات في العالم.

وقررت الشركة الأمريكية أن تكون السيارة "Model Y" الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات الأكثر مبيعًا بين سيارات تسلا، أول طراز يتاح بشكل رسمي أمام المستهلكين في الأسواق الهندية.

وبحسب البيانات المعلنة فإن تسلا Model Y ستباع بأسعار تبدأ من 70 ألف دولار أمريكي بزيادة بنحو 25 ألف دولار عن أسعارها بالسوق الأمريكي وما يقارب 36 ألف دولار عن السوق الصيني الأكبر في العالم.

ويرجع التباين الكبير في سعر سيارة تسلا في الهند مقارنة بأسواق أخرى، إلى أسباب تتعلق بالرسوم الجمركية المرتفعة التي تفرضها الحكومة الهندية على الواردات والتي تصل إلى قرابة 100 بالمئة.

وسبق أن اشتكى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، مرارًا من الرسوم الجمركية المرتفعة على واردات السوق الهندي، وطالب بتخفيضها لضمان انتشار السيارات الكهربائية.

وتوقع مراقبون أن يحد ارتفاع أسعار سيارات تسلا الكهربائية من انتشار العلامة بشكل كبير داخل الهند، وأن يقتصر تداولها بين شريحة رجال الأعمال وأصحاب المليارات.

تلك العقبة تجاوزتها الحكومة المصرية منذ سنوات، فقد أصدرت وزارة المالية في عام 2020 قرارًا بإعفاء السيارات الكهربائية من الرسوم الجمركية، وذلك دعمًا لتوسع استخدامها داخل السوق المحلي، وتحفيزًا للاستثمار في قطاع السيارات الصديقة للبيئة.

ووفقًا للقرارات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية ومصلحة الجمارك المصرية، فإن السيارات الكهربائية الجديدة المستوردة من الخارج تعفى بشكل كامل من الجمارك، شريطة أن تكون كهربائية بالكامل (100% Battery Electric Vehicle) وغير مستعملة.

ويشترط أيضًا لإعفاء السيارة المستوردة من الرسوم الجماركية، ألا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات من تاريخ سنة الصنع، وذلك وفقًا لبنود قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية الصادرة في 2021.

رغم الإعفاء الجمركي الكامل، لا تزال السيارات الكهربائية خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% من قيمة السيارة المستوردة، وهو ما ينطبق على كل السلع والخدمات المتداولة محليًا وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.

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