جينيسيس على أعتاب السوق المصري.. ماذا نعرف عن سياراتها الفارهة؟

القاهرة - (مصراوي):

تستعد مجموعة جي بي أوتو، وكلاء علامات هيونداي وشيري ومازدا وشانجان وباجاج في مصر، إلى تدشين علامة "جينيسيس" Genesis التجارية للسيارات الفاخرة بالسوق المحلي خلال الربع الثالث من 2025.

وبحسب مصدر مسؤول في جي بي أوتو، فإن الاستعدادات النهائية لتدشين العلامة الكورية الجنوبية الجديدة تجرى على قدم وساق ولا يتبقى سوى أسابيع قليلة لإطلاق جينيسيس رسميًا في مصر.

ولم يكشف الوكيل عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالعلامة التجارية والسيارات التي سيتم تقديمها مع الإطلاق الرسمي؛ بيد أنه تم الانتهاء من تجهيز صالة عرض كبرى لسيارات جينيسيس في District 5 على طريق (القاهرة - السويس) الصحراوي.

علامة جينيسيس التجارية للسيارات الفاخرة انطلقت أعمالها في عام 2008 تحت مظلة شركة هيونداي، ذلك قبل أن تنفصل في عام 2015 وتصبح شركة مستقلة وتنتشر سياراتها في القطاع الفاخر بجميع أنحاء العالم.

وتقدم العلامة الكورية الجنوبية نحو ستة طرازات في الأسواق العالمية، وتتنوع تلك السيارات بين سيدان فاخرة وكروس أوفر وSUV متعددة الأغراض، بينها موديلات تعمل بالطاقة الكهربائية.

في التقرير الآتي نظرة على سيارات جينيسيس المتوفرة عالميًا والتي ينتظر أن تتاح في السوق المحلي هذا العام:

جينيسيس G70

تقدم جينيسيس G70 السيدان الصغيرة بثلاث محركات متنوعة، الأول 2.0 لتر تربو بقوة 252 حصان، والثاني محرك V6 سعة 3.3 لتر بقوة 365 حصان، ومحرك ديزل 2.2 لتر بقوة 199 حصان.

تمتلك مقصورة جينيسيس G70 العديد من التقنيات الحديثة المتطورة أبرزها شاشة 8 بوصة للمعلومات وأخرى 10.25 بوصة للترفيه، ونظام ربط الهواتف Apple/Android CarPlay، وLexicon للصوت بالخيارات الأعلى.

جينيسيس G80

تنافس جينيسيس G80 في فئة السيارات السيدان متوسطة الحجم الفاخرة، وتأتي بمحرك 2.5T بقوة 300 حصان أو 3.5T V6 بقوة 380 حصان.

تمتلك G80 مجموعة من الأنظمة الحديثة بينها شاشة OLED ضخمة بقياس 27 بوصة، نظام تعليق إلكتروني تكيفي، وأجهزة داخلية عالية الجودة.

جينيسيس G90

تعد G90 السيارة السيدان الأكثر فخامة في عائلة جينيسيس الكورية، وتقدم بمحرك V6 3.5 لتر، كما تتوفر أيضًا بنسخة هجينة.

تأتي جينيسيس G90 بنظام Apple/Android CarPlay لاسلكي، وأبواب تغلق أتوماتيكيًا في النسخة الهجينة.

جينيسيس GV60

تتوفر النسخة الأحدث من جينيسيس GV60 في قطاع السيارات الكروس أوفر الكهربائية، وتقدم بمحرك بقوة 168 كيلووات/922 حصان أو بقوة 234 كيلووات/183 حصان. أما الموديل الأقوى فيزأر بقوة 360 كيلووات/490 حصان.

تتمتع المقصورة الداخلية بشاشة ممتدة في قمرة القيادة قياس 27 بوصة، مع مرايا رقمية ومستشعر بصمة يمكن استخدامه لتخصيص السيارة.

جينيسيس GV70

تعتمد جينيسيس GV70 الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV، على محركين كهربائيين ينتجان معًا قوة 482 حصانا وعزم شدته 700 نيوتن متر، بما يكفي لوصول السيارة إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.5 ثانية فقط.

تمتلك النسخة المحدثة 2024/2025 من السيارة شاشة OLED 27 بوصة، ترقيات تقنية داخلية، إضافة Apple/Android لاسلكي، وأنظمة مساعدة ذكية مثل مراقبة النقطة العمياء ونظام الرؤية المحيطية SVM.

جينيسيس GV80

السيارة GV80 هي الطراز الكروس أوفر الأكبر في عائلة جينيسيس، ويقدم بعدد من نظم الحركة، النظام الأول 2.5T بقوة 300 حصان والثاني 3.5T V6 بقوة 375 حصان.

مقصورة جينيسيس GV80 معززة بشاشة لنظام الملتيميديا قياس 27 بوصة، كما تزخر بالعديد من الأسطح الفاخرة من مواد مثل الكريستال والخشب الفاخر والألومنيوم المصقول، بالإضافة إلى المقاعد المريحة المكسوة بالجلد الفاخر والمقود المطلي بلونين مختلفين.

جينيسيس GV90 (سيارة 2026)

تعد جينيسيس GV90 السيارة الأحدث في عائلة العلامة الكورية الجنوبية، ومن المتوقع بدء طرحها في الأسواق العالمية في منتصف عام 2026 المقبل.

سيارة GV90 بحسب تقارير تعتبر الـSUV الكهربائية الرائدة من جينيسيس، وهي مصممة لمنافسة شركات السيارات الفاخرة للغاية مثل بنتلي ورولز رويس.

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