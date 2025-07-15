شتوتجارت - (د ب أ):

كشفت شركة مرسيدس النقاب عن سيارتها Concept AMG GT XX الاختبارية، التي تجسد الرؤية المستقبلية لسيارة كهربائية خارقة، وتسلط الضوء على التقنيات، التي تستعد مرسيدس لإطلاقها خلال الأعوام المقبلة.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها Concept AMG GT XX الكهربائية الرياضية، التي من المتوقع طرحها بشكل قياسي في العام المقبل، تعتمد على سواعد ثلاثة محركات كهربائية، اثنين منها في المحور الخلفي وواحد في الأمامي.

وتزأر هذه المحركات بقوة إجمالية تبلغ 1000 كيلووات/1360 حصان، لتدفع السيارة بسرعة قصوى تتجاوز حاجز 360 كلم/س، مما يجعلها واحدة من أسرع السيارات الكهربائية.

وتستمد هذه المحركات طاقتها من بطارية جديدة كليا، طُورت خصيصا لتحقيق أداء وكثافة طاقة عالية مع وزن وحجم مضغوطين. كما يمكن للسيارة شحن طاقتها لمسافة 400 كلم خلال خمس دقائق فقط، وذلك بفضل تقنيات شحن فائق غير مسبوقة.